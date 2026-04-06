A pedido do Ministério Público de São José dos Campos, a PGJ (Procuradoria Geral de Justiça), que representa o MP perante o Tribunal de Justiça, ajuizou uma ação em que aponta que a legislação do município é inconstitucional por não prever cota de vagas para pessoas negras, pardas e indígenas em concursos públicos.

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Na ação, a PGJ pede que seja dado prazo de seis meses para que Prefeitura proponha a criação de uma lei para a criação dessas cotas. E que, caso isso não seja feito nesse prazo, o município seja obrigado a adotar os percentuais previstos nos concursos federais (25% do total de vagas para pessoas pretas e pardas, 3% para indígenas e 2% para quilombolas).