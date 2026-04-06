A morte do casal Ederson Gonzaga Vono, de 47 anos, e Silvia Regina de Toledo Vono, de 52, em um grave acidente na Rodovia Presidente Dutra, em Aparecida, no domingo (5), ganhou novos contornos com a confirmação de que eles deixam dois filhos adultos.

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A informação, que amplia o impacto da tragédia, repercutiu nas redes sociais e entre amigos das vítimas, que lamentaram a perda e destacaram o vínculo familiar e o estilo de vida do casal, ligado a viagens de moto e a um motoclube.