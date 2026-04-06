A morte do casal Ederson Gonzaga Vono, de 47 anos, e Silvia Regina de Toledo Vono, de 52, em um grave acidente na Rodovia Presidente Dutra, em Aparecida, no domingo (5), ganhou novos contornos com a confirmação de que eles deixam dois filhos adultos.
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A informação, que amplia o impacto da tragédia, repercutiu nas redes sociais e entre amigos das vítimas, que lamentaram a perda e destacaram o vínculo familiar e o estilo de vida do casal, ligado a viagens de moto e a um motoclube.
O acidente aconteceu por volta das 10h40, no km 72 da Dutra, no sentido São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta em que estavam tentou ultrapassar uma carreta pela esquerda, mas acabou sendo prensada contra o muro de separação da pista.
Com o impacto, os dois foram atropelados e morreram ainda no local.
O motorista do caminhão, de 53 anos, permaneceu na cena e será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do acidente.
Comoção e despedida
Nas redes sociais, amigos e conhecidos prestaram homenagens ao casal, descrevendo-os como apaixonados por motociclismo e presentes na vida de familiares e amigos.
A confirmação de que eles deixam dois filhos aumentou a comoção em torno do caso, que mobilizou moradores da região e integrantes de grupos de motociclistas.
Trânsito e atendimento
A ocorrência causou grande impacto no trânsito da Dutra. Duas faixas foram interditadas, e o congestionamento chegou a cerca de 10 quilômetros ao longo da manhã e início da tarde.
Equipes da concessionária atuaram na sinalização da via e no atendimento da ocorrência, enquanto a perícia realizou os trabalhos técnicos no local. O caso segue em investigação.