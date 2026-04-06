Um homem de 26 anos foi baleado na perna durante a madrugada desse domingo (5), no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O principal suspeito do crime, segundo relato da vítima à polícia, é o ex-namorado de sua atual companheira.
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De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada após acionamento via Copom, que recebeu a denúncia de um pedido de socorro na rua Madre Sofia. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima com ferimento causado por disparo de arma de fogo na perna.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e realizou os primeiros socorros, encaminhando o homem ao pronto-socorro da cidade, onde ele permaneceu sob cuidados médicos.
Ainda no local, a vítima informou aos policiais que o autor do disparo seria um homem identificado apenas como “João”. Segundo o relato, ele seria ex-companheiro da atual namorada da vítima. Até o momento, não há outras informações que ajudem na identificação do suspeito.
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do crime e localizar o autor do disparo.