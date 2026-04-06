Um homem de 26 anos foi baleado na perna durante a madrugada desse domingo (5), no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O principal suspeito do crime, segundo relato da vítima à polícia, é o ex-namorado de sua atual companheira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada após acionamento via Copom, que recebeu a denúncia de um pedido de socorro na rua Madre Sofia. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima com ferimento causado por disparo de arma de fogo na perna.