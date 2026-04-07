A turma do “Hot Dog Solidário”, chamado de “Caramelo Comida de Rua”, iniciativa de empreendedorismo social em Caraguatatuba, viveu o sonho de conhecer o eterno camisa 10 e campeão pelo Corinthians, o ex-jogador e apresentador Neto. O encontro ocorreu nos estúdios da TV Band em São Paulo, e foi divulgado nas redes sociais do projeto nesse domingo (5).

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No final de fevereiro desse ano, em seu programa “Os donos da bola”, na Band, Neto elogiou o projeto e prometeu ajudar as empreendedoras da região. “E isso é uma coisa que me comoveu”, afirmou o ex-jogador.