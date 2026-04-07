A turma do “Hot Dog Solidário”, chamado de “Caramelo Comida de Rua”, iniciativa de empreendedorismo social em Caraguatatuba, viveu o sonho de conhecer o eterno camisa 10 e campeão pelo Corinthians, o ex-jogador e apresentador Neto. O encontro ocorreu nos estúdios da TV Band em São Paulo, e foi divulgado nas redes sociais do projeto nesse domingo (5).
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No final de fevereiro desse ano, em seu programa “Os donos da bola”, na Band, Neto elogiou o projeto e prometeu ajudar as empreendedoras da região. “E isso é uma coisa que me comoveu”, afirmou o ex-jogador.
O projeto “Hot Dog Solidário” aceita doações por Pix para custear lanches que são doados a pessoas que não podem pagar. O projeto é fruto do trabalho de duas amigas, que fazem os lanches e distribuem entre pessoas carentes.
Durante a visita, os responsáveis pelo projeto puderam conhecer Neto e a estrutura da Band em São Paulo. Eles também conheceram o apresentador Denis Motta, do programa “Unidos pelo Pequeno”.
“Tivemos o prazer de assistir o programa [do Neto] inteiro ao vivo. O programa é muito legal e muito animado. A gente deu muita risada”, diz o projeto em postagem.
Eles presentearam o apresentador com uma caneca do Corinthians feita pela Samy Lira, empreendedora artesã de Caraguá.
“Depois de tudo isso que vivemos, o Neto apresentou a Rede Bandeirantes para a gente. Mostrou os estúdios onde ficam armazenados todos os vídeos. Esse é o cérebro da Bandeirantes”, completa a postagem.
Na despedida, Neto se comprometeu a visitar o projeto em Caraguatatuba.