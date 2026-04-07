O empresário e chef de cozinha Henrique Fogaça vai ser a estrela do Festival Gastronômico Sabores de Cunha, edição Pinhão, que será realizado na cidade do Vale do Paraíba entre 11 de abril e 3 de maio.

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Conhecido por ser um dos jurados da versão brasileira do show culinário MasterChef, transmitido pela Band, Fogaça divulgou um vídeo em suas redes sociais falando sobre o festival em Cunha.