O empresário e chef de cozinha Henrique Fogaça vai ser a estrela do Festival Gastronômico Sabores de Cunha, edição Pinhão, que será realizado na cidade do Vale do Paraíba entre 11 de abril e 3 de maio.
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Conhecido por ser um dos jurados da versão brasileira do show culinário MasterChef, transmitido pela Band, Fogaça divulgou um vídeo em suas redes sociais falando sobre o festival em Cunha.
“Já ouviu falar de Cunha? Fica perto do Rio de Janeiro, aqui no estado de São Paulo. Fica na montanha, perto do mar que é a Paraty. Enfim, tem bastante coisa boa que vai acontecer em Cunha nesses próximos meses”, disse Fogaça.
“O Festival Gastronômico Sabores de Cunha que terá os restaurantes que vão trabalhar com muita perfeição, com criatividade nos pratos, dos lanches, aos cafés, sobremesas. Eu vou estar lá presente também em um dos dias”, afirmou o chef.
Festival em Cunha
Ao todo, serão 25 restaurantes apresentando uma seleção que expressa o melhor da gastronomia local, com pratos autorais, ingredientes da região e muita personalidade na safra do pinhão.
Segundo a organização, cada restaurante vai se transformar em uma nova experiência em Cunha. Diferentes propostas, estilos e releituras que fazem da gastronomia um verdadeiro convite à descoberta.