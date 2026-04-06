A Justiça Estadual declarou incompetência para julgar a ação de improbidade administrativa em que o Ministério Público aponta supostas irregularidades no mutirão de urologia promovido em 2022 pelo governo José Saud (PP). No processo, protocolado em novembro de 2024, são réus a Prefeitura de Taubaté, o ex-secretário de Saúde Mário Peloggia e a clínica Litotau, que tem sede na cidade.

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Na defesa apresentada à Justiça, a Prefeitura alegou que, como parte dos serviços foi paga com recursos federais, o processo deve tramitar na Justiça Federal. A juíza Marcia Beringhs Domingues de Castro, da Vara da Fazenda Pública, concordou. "A utilização de recursos federais para o custeio do contrato que se pretende anular (em decorrência da pretensão de anulação do pregão) atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda ou, ao menos, para decidir se há interesse jurídico da União".