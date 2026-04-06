A Justiça Estadual declarou incompetência para julgar a ação de improbidade administrativa em que o Ministério Público aponta supostas irregularidades no mutirão de urologia promovido em 2022 pelo governo José Saud (PP). No processo, protocolado em novembro de 2024, são réus a Prefeitura de Taubaté, o ex-secretário de Saúde Mário Peloggia e a clínica Litotau, que tem sede na cidade.
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Na defesa apresentada à Justiça, a Prefeitura alegou que, como parte dos serviços foi paga com recursos federais, o processo deve tramitar na Justiça Federal. A juíza Marcia Beringhs Domingues de Castro, da Vara da Fazenda Pública, concordou. "A utilização de recursos federais para o custeio do contrato que se pretende anular (em decorrência da pretensão de anulação do pregão) atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda ou, ao menos, para decidir se há interesse jurídico da União".
O processo será remetido agora à Justiça Federal, que consultará a União sobre o interesse na ação. Caso a União manifeste interesse no processo, a ação deve ser julgada pela Justiça Federal. Do contrário, o processo poderá retornar à Justiça Estadual.
Na ação, o MP aponta supostas irregularidades tanto no processo licitatório quanto na execução do contrato. A Promotoria pede que Peloggia seja condenado à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos por até 12 anos, ao pagamento de multa e que, em conjunto com o Litotau, tenha que ressarcir os cofres públicos no valor pago pela Prefeitura à empresa, que foi de R$ 785 mil. Prefeitura, Peloggia e Litotau negam qualquer irregularidade.
Mutirão.
A realização de mutirões, por meio da contratação de procedimentos de saúde em clínicas particulares, foi uma promessa feita por Saud na campanha de 2020.
No caso do mutirão de urologia, um chamamento público foi aberto em novembro de 2021, para a contratação de 17,7 mil procedimentos, como ultrassom de rins e de próstata, litotripsia, vasectomia e circuncisão, com base nos valores praticados na Tabela SUS (Sistema Único de Saúde). O Litotau venceu esse certame, mas não quis dar andamento no processo por considerar o valor baixo demais (R$ 770 mil).
No início de 2022, em outra modalidade licitatória (pregão), a Prefeitura publicou novo edital para o mutirão de urologia, dessa vez sem limitar os valores à Tabela SUS. O certame foi novamente vencido pelo Litotau, dessa vez com proposta de R$ 1,725 milhão pela mesma quantidade de procedimentos (124% a mais do que o valor do chamamento). O contrato foi assinado em maio e o mutirão começou no mesmo mês. Ao todo, foram executados 9,5 mil procedimentos, e a clínica recebeu R$ 785 mil da Prefeitura.
Irregularidades.
Quando o mutirão teve início, a Prefeitura informou que o objetivo era zerar a fila de espera da especialidade, que teria 600 pacientes aguardando por consultas e 700 por exames e procedimentos. Na ação, no entanto, o MP afirmou que esses motivos eram "falsos", pois no mesmo período o governo estadual teria contratado os mesmos serviços em clínicas privadas, ampliando a oferta de urologia para os municípios da região, e a Prefeitura de Taubaté não teria encaminhado nenhum paciente para o sistema do estado.
Para apontar "evidências da condução fraudulenta" da licitação, o MP citou que no edital do pregão, que foi publicado em fevereiro de 2022 e deveria definir a empresa responsável pelo serviço, a minuta já tinha o nome do Litotau "na qualidade de contratada". A Promotoria ressaltou que o contrato somente foi assinado três meses depois, após a clínica vencer o certame. O MP citou também que, no início de 2021, o médico urologista Wander Cunha, que é um dos sócios do Litotau, era cotado para ser secretário de Saúde no governo Saud.
A Promotoria afirmou ainda que, segundo as normativas do Ministério da Saúde, municípios não podem contratar serviços de saúde por valores acima da Tabela SUS nacional - isso somente pode ser feito caso haja uma Tabela SUS municipal que justifique esses valores, o que não existe em Taubaté.
O MP argumentou também que, mesmo que não houvesse a limitação aos valores da Tabela SUS, a Prefeitura ainda pagou ao Litotau valores acima dos praticados no mercado - o sobrepreço teria sido de, pelo menos, R$ 91 mil.
A Promotoria citou também que, segundo o contrato, o pagamento dos procedimentos ocorreria somente após a apresentação de relatórios de produção, que deveriam conter a assinatura dos pacientes atendidos. No entanto, mesmo sem a apresentação das assinaturas, a Prefeitura pagou o Litotau. "A administração pagou sem antes verificar se os serviços haviam sido efetivamente prestados", concluiu o MP.