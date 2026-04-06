06 de abril de 2026
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MORTE NO MAR

Tragédia: Pai entra no mar com o filho e morre afogado em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Denis Wiver de Oliveira morreu afogado no mar, na Praia da Lagoinha, em Ubatuba
Denis Wiver de Oliveira morreu afogado no mar, na Praia da Lagoinha, em Ubatuba

Um homem de 51 anos morreu afogado após entrar no mar com o filho em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O caso aconteceu durante um banho de mar que terminou em tragédia após a piora das condições do oceano.

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O passeio em família terminou em morte: Denis Wiver de Oliveira morreu afogado enquanto estava no mar com o filho de 31 anos, em área na Praia da Lagoinha. Denis era morador de Ribeirão Preto (SP).

De acordo com informações apuradas, pai e filho aproveitavam o banho de mar quando houve uma mudança repentina nas condições do oceano. O aumento da maré e a força das ondas dificultaram o retorno dos dois à faixa de areia.

O filho conseguiu sair da água com dificuldades e ainda tentou ajudar o pai, além de pedir socorro a pessoas que estavam próximas. Apesar dos esforços de resgate, Denis foi retirado do mar já inconsciente e em estado grave.

Equipes de resgate foram acionadas e tentaram reanimar a vítima, mas ele não resistiu e morreu após o atendimento.

O caso acende alerta para os riscos do mar em períodos de instabilidade, especialmente em praias do Litoral Norte, na qual mudanças rápidas nas condições podem surpreender banhistas.

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