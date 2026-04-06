Um homem de 51 anos morreu afogado após entrar no mar com o filho em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O caso aconteceu durante um banho de mar que terminou em tragédia após a piora das condições do oceano.
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O passeio em família terminou em morte: Denis Wiver de Oliveira morreu afogado enquanto estava no mar com o filho de 31 anos, em área na Praia da Lagoinha. Denis era morador de Ribeirão Preto (SP).
De acordo com informações apuradas, pai e filho aproveitavam o banho de mar quando houve uma mudança repentina nas condições do oceano. O aumento da maré e a força das ondas dificultaram o retorno dos dois à faixa de areia.
O filho conseguiu sair da água com dificuldades e ainda tentou ajudar o pai, além de pedir socorro a pessoas que estavam próximas. Apesar dos esforços de resgate, Denis foi retirado do mar já inconsciente e em estado grave.
Equipes de resgate foram acionadas e tentaram reanimar a vítima, mas ele não resistiu e morreu após o atendimento.
O caso acende alerta para os riscos do mar em períodos de instabilidade, especialmente em praias do Litoral Norte, na qual mudanças rápidas nas condições podem surpreender banhistas.