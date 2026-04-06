Um homem de 51 anos morreu afogado após entrar no mar com o filho em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O caso aconteceu durante um banho de mar que terminou em tragédia após a piora das condições do oceano.

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O passeio em família terminou em morte: Denis Wiver de Oliveira morreu afogado enquanto estava no mar com o filho de 31 anos, em área na Praia da Lagoinha. Denis era morador de Ribeirão Preto (SP).