A Polícia Civil identificou como Adélio Alves Pires, 49 anos, o homem que morreu na manhã de domingo (5), após um caso de afogamento na Praia das Toninhas, em Ubatuba. Morador de Patrocínio de Minas, em Minas Gerais, ele deixa mulher e dois filhos.
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Segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), ele entrou no mar para ajudar crianças que tinham dificuldade de retornar à faixa de areia, mas acabou sendo arrastado pela correnteza.
O chamado de emergência foi registrado por volta das 8h50. A ocorrência mobilizou três viaturas e seis bombeiros, que chegaram rapidamente ao local para iniciar o atendimento.
De acordo com o GBMar, o homem foi encontrado em estado gravíssimo, classificado como afogamento grau 6 — nível que indica risco extremo de morte e exige intervenção imediata. As equipes iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar ainda na praia, conseguindo reverter o quadro inicialmente.
Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada em uma unidade de suporte avançado. No entanto, durante o transporte, houve uma nova parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, não foi possível reverter o quadro.
O óbito foi confirmado pelo médico da equipe ainda durante o atendimento, antes da chegada à unidade hospitalar. O corpo de Adélio seria velado e sepultado na tarde desta segunda-feira (6), no Cemitério Municipal de Patrocínio.