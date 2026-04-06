A Polícia Civil identificou como Adélio Alves Pires, 49 anos, o homem que morreu na manhã de domingo (5), após um caso de afogamento na Praia das Toninhas, em Ubatuba. Morador de Patrocínio de Minas, em Minas Gerais, ele deixa mulher e dois filhos.

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Segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), ele entrou no mar para ajudar crianças que tinham dificuldade de retornar à faixa de areia, mas acabou sendo arrastado pela correnteza.