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DRAMA NA PRAIA

Adélio Alves morreu afogado ao salvar crianças no mar em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Adélio Alves Pires era morador de Patrocínio de Minas (MG)
Adélio Alves Pires era morador de Patrocínio de Minas (MG)

A Polícia Civil identificou como Adélio Alves Pires, 49 anos, o homem que morreu na manhã de domingo (5), após um caso de afogamento na Praia das Toninhas, em Ubatuba. Morador de Patrocínio de Minas, em Minas Gerais, ele deixa mulher e dois filhos.

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Segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), ele entrou no mar para ajudar crianças que tinham dificuldade de retornar à faixa de areia, mas acabou sendo arrastado pela correnteza.

O chamado de emergência foi registrado por volta das 8h50. A ocorrência mobilizou três viaturas e seis bombeiros, que chegaram rapidamente ao local para iniciar o atendimento.

De acordo com o GBMar, o homem foi encontrado em estado gravíssimo, classificado como afogamento grau 6 — nível que indica risco extremo de morte e exige intervenção imediata. As equipes iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar ainda na praia, conseguindo reverter o quadro inicialmente.

Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada em uma unidade de suporte avançado. No entanto, durante o transporte, houve uma nova parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, não foi possível reverter o quadro.

O óbito foi confirmado pelo médico da equipe ainda durante o atendimento, antes da chegada à unidade hospitalar. O corpo de Adélio seria velado e sepultado na tarde desta segunda-feira (6), no Cemitério Municipal de Patrocínio.

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