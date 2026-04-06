Um homem foi encontrado morto dentro de casa na manhã desta segunda-feira (6), no Residencial Flamboyant, em São José dos Campos. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito é o primo da vítima, que teria cometido o crime para obter a senha do cartão bancário.

A vítima foi identificada como Agnaldo de Camargo, de 56 anos.

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Crime dentro de casa