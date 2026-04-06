Um homem foi encontrado morto dentro de casa na manhã desta segunda-feira (6), no Residencial Flamboyant, em São José dos Campos. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito é o primo da vítima, que teria cometido o crime para obter a senha do cartão bancário.
A vítima foi identificada como Agnaldo de Camargo, de 56 anos.
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Crime dentro de casa
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais civis foram acionados e, ao chegarem ao endereço na Rua Jayme Pinto da Cunha, encontraram o homem já sem vida, com ferimentos provocados por instrumento perfurante.
Equipes do Samu constataram o óbito no local, enquanto o Instituto de Criminalística realizou a perícia. O caso foi registrado como homicídio e será investigado pelo 6º Distrito Policial.
Imagens colocam primo como principal suspeito
A investigação ganhou força após a análise de câmeras de segurança de imóveis vizinhos. As imagens mostram o primo da vítima, de 51 anos, em frente à residência por volta de 23h58 de domingo (5).
Já às 1h33 da madrugada desta segunda-feira, ele aparece deixando o local com uma mochila nas costas, trancando o portão e levando a chave.
Senha do banco pode ter motivado crime
Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores foi a informação de que um cartão bancário da vítima teria sido levado. Segundo relato de familiares, a senha estava anotada na carteira de Agnaldo.
A Polícia Civil também apreendeu o celular da vítima, que deve passar por análise.
Investigação em andamento
Apesar dos indícios, a motivação do crime ainda não foi oficialmente confirmada. A hipótese de crime patrimonial, associado ao homicídio, é analisada, mas o caso segue registrado, neste momento, como homicídio.
Os investigadores aguardam laudos periciais, incluindo exame necroscópico, além da análise de imagens e dados do celular para esclarecer completamente o caso.