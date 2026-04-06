A Prefeitura de Taubaté pretende adotar um novo sistema informatizado de gestão pública que poderá custar até R$ 31,7 milhões em 60 meses (cinco anos), o que representaria um custo anual de até R$ 6,3 milhões - essa despesa deve ser dividida com outros órgãos da administração direta e indireta do município, o que inclui Unitau (Universidade de Taubaté), fundações universitárias, IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) e Câmara. O pregão eletrônico que definirá a empresa responsável pela prestação do serviço será realizado nessa terça-feira (7).

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Questionada pela reportagem, a Prefeitura afirmou que, atualmente, utiliza "37 sistemas e módulos distintos, os quais, embora possuam alguns pontos específicos de integração, não operam de forma plenamente integrada". Já "a nova contratação, por sua vez, prevê a disponibilização de uma solução totalmente integrada, na qual todos os módulos compartilham base de dados única, regras de negócio unificadas e comunicação nativa entre si, eliminando a necessidade de integrações parciais ou interfaces intermediárias".