Um homem de 53 anos morreu em decorrência de um afogamento na Praia do Sapê, nas proximidades da Ilha do Pontal, em Ubatuba, no final da manhã de domingo (5), por volta de 12h40.

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Guarda-vidas do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) identificaram duas vítimas no mar, com dificuldade para retornar à área rasa.