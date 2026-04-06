Um homem de 53 anos morreu em decorrência de um afogamento na Praia do Sapê, nas proximidades da Ilha do Pontal, em Ubatuba, no final da manhã de domingo (5), por volta de 12h40.
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Guarda-vidas do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) identificaram duas vítimas no mar, com dificuldade para retornar à área rasa.
Uma equipe do GBMar deslocou-se até o local e, com o apoio de embarcação, realizou o resgate das duas vítimas.
Durante a ação, uma das vítimas foi encontrada em estado grave, enquanto a outra apresentava quadro estável. Ambas foram retiradas do mar e levadas à faixa de areia.
Foram iniciadas manobras de reanimação cardiopulmonar na vítima em estado grave, com o emprego de oxigênio e ventilação assistida. O atendimento contou ainda com o apoio de profissionais da área da saúde que estavam no local e auxiliaram nos procedimentos até a chegada da equipe do Samu.
O homem de 53 anos foi socorrido e encaminhado à unidade de pronto atendimento da região. Contudo, após atendimento médico, ele teve o óbito constatado. A outra vítima foi atendida e não corre risco de vida.
“O GBMar reforça a importância de os banhistas respeitarem as orientações dos guarda-vidas e evitarem áreas afastadas ou com condições adversas do mar”, disse a corporação.