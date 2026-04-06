Um motoboy de 25 anos escapou com vida de uma tentativa de homicídio em Lorena, na madrugada de domingo (5). O crime ocorreu na rua Portugal, no Residencial Vila Rica, por volta de 2h40.
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De acordo com o boletim de ocorrência, o motoboy disse a policiais militares que estava saindo do trabalho e, ao se aproximar da sua residência, percebeu uma motocicleta de pequeno porte com duas pessoas, ambas de capacetes escuros.
O motoboy afirmou não conhecer os suspeitos e que ouviu um primeiro disparo, que não o atingiu. O segundo pegou em seu cotovelo direito. Mesmo ferido, ele conseguiu acelerar a moto e fugir dos suspeitos, dirigindo-se ao pronto-socorro municipal. Ele disse desconhecer a motivação do ataque.
A vítima permaneceu em observação na unidade de saúde. Os suspeitos não foram identificados e nem localizados até o momento. O caso foi registrado como tentativa de homicídio de autoria desconhecida e seguirá para o 2º Distrito Policial de Lorena, que dará andamento às investigações.