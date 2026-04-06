Um motoboy de 25 anos escapou com vida de uma tentativa de homicídio em Lorena, na madrugada de domingo (5). O crime ocorreu na rua Portugal, no Residencial Vila Rica, por volta de 2h40.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, o motoboy disse a policiais militares que estava saindo do trabalho e, ao se aproximar da sua residência, percebeu uma motocicleta de pequeno porte com duas pessoas, ambas de capacetes escuros.