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TENTATIVA DE MORTE

Motoboy é baleado, foge do atirador e busca socorro em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Crime ocorreu na rua Portugal, no Residencial Vila Rica, em Lorena
Crime ocorreu na rua Portugal, no Residencial Vila Rica, em Lorena

Um motoboy de 25 anos escapou com vida de uma tentativa de homicídio em Lorena, na madrugada de domingo (5). O crime ocorreu na rua Portugal, no Residencial Vila Rica, por volta de 2h40.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o motoboy disse a policiais militares que estava saindo do trabalho e, ao se aproximar da sua residência, percebeu uma motocicleta de pequeno porte com duas pessoas, ambas de capacetes escuros.

O motoboy afirmou não conhecer os suspeitos e que ouviu um primeiro disparo, que não o atingiu. O segundo pegou em seu cotovelo direito. Mesmo ferido, ele conseguiu acelerar a moto e fugir dos suspeitos, dirigindo-se ao pronto-socorro municipal. Ele disse desconhecer a motivação do ataque.

A vítima permaneceu em observação na unidade de saúde. Os suspeitos não foram identificados e nem localizados até o momento. O caso foi registrado como tentativa de homicídio de autoria desconhecida e seguirá para o 2º Distrito Policial de Lorena, que dará andamento às investigações.

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