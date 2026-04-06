Um homem foi morto a facadas na madrugada desta segunda-feira (6), na região do Flamboyant, em São José dos Campos. A vítima foi atingida por cerca de 15 golpes e morreu ainda no local. O autor do crime foi identificado e seria primo da vítima (veja aqui).

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De acordo com as primeiras informações, equipes de socorro foram acionadas, mas ao chegarem constataram o óbito da vítima.

Crime brutal na madrugada