06 de abril de 2026
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CRIME EM SJC

URGENTE: Homem é morto com 15 facadas no Flamboyant, em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa

Um homem foi morto a facadas na madrugada desta segunda-feira (6), na região do Flamboyant, em São José dos Campos. A vítima foi atingida por cerca de 15 golpes e morreu ainda no local. O autor do crime foi identificado e seria primo da vítima (veja aqui).

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De acordo com as primeiras informações, equipes de socorro foram acionadas, mas ao chegarem constataram o óbito da vítima.

Crime brutal na madrugada

O homicídio ocorreu durante a madrugada e mobilizou forças de segurança na região. A dinâmica do crime ainda é apurada, mas a violência dos golpes chamou a atenção dos agentes que atenderam a ocorrência.

Até o momento, a identidade da vítima não foi oficialmente divulgada.

Suspeito já foi identificado

Segundo informações iniciais, a autoria do crime já é conhecida pelas autoridades. O caso será investigado pelo 6º Distrito Policial de São José dos Campos.

A ocorrência segue em andamento, e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.

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