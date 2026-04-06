Um padre de 72 anos morreu na manhã deste domingo (5), minutos antes de celebrar a missa de Páscoa em Cubatão, no litoral de São Paulo. O sacerdote passou mal momentos antes da celebração e, apesar de ter sido socorrido, não resistiu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima foi identificada como Oscar Vasconcelos de Souza Filho, que atuava na Paróquia São Francisco de Assis, na Vila Nova.

Socorro e comoção