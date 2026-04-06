Um padre de 72 anos morreu na manhã deste domingo (5), minutos antes de celebrar a missa de Páscoa em Cubatão, no litoral de São Paulo. O sacerdote passou mal momentos antes da celebração e, apesar de ter sido socorrido, não resistiu.
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A vítima foi identificada como Oscar Vasconcelos de Souza Filho, que atuava na Paróquia São Francisco de Assis, na Vila Nova.
Socorro e comoção
De acordo com a Diocese de Santos, o padre foi levado às pressas ao Pronto-Socorro do Humaitá, onde recebeu atendimento de emergência. A equipe médica realizou os procedimentos necessários, mas ele não resistiu.
A morte repentina, em uma das datas mais importantes do calendário cristão, causou forte comoção entre fiéis e membros da Igreja.
Em nota, a diocese destacou a fé e a dedicação do sacerdote ao longo da vida religiosa.
“Neste dia em que toda a Igreja proclama a vitória de Cristo Ressuscitado sobre a morte, colocamos nossa esperança na promessa da vida eterna”, diz trecho do comunicado.
Trajetória de fé
Nascido em Santos, em 1954, padre Oscar foi ordenado presbítero em 1990 e construiu uma trajetória marcada por atuação pastoral, formativa e administrativa.
Ao longo da carreira, passou por diferentes comunidades, com destaque para a Diocese de Anápolis (GO) e a própria Diocese de Santos, onde deixou marcas pela atuação como diretor espiritual, confessor e formador.
Na Paróquia São Francisco de Assis, em Cubatão, exercia o ministério como vigário paroquial desde 2020, tendo retornado ao posto em 2025.
Despedida
A paróquia destacou, em nota, que o sacerdote deixa um “legado de fé, dedicação e serviço”, sendo lembrado pelo compromisso com a Igreja e pelo acolhimento aos fiéis.
A Diocese de Santos também reforçou orações pelo descanso eterno do padre e pelo consolo de familiares, amigos e da comunidade.