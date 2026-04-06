Uma jovem de 24 anos foi morta após tentar separar uma briga entre o namorado e o próprio irmão, na noite de sexta-feira (3), em Quaraí, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como Nicole Taina Noschang da Silva.
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De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, Nicole foi atingida por um golpe de faca ao intervir na discussão entre os dois homens. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
O irmão da vítima também foi ferido durante a ocorrência e permanece internado.
Namorado de Nicole foi preso em flagrante
O namorado de Nicole, principal suspeito do crime, foi preso em flagrante. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.
Segundo a delegada responsável pelo caso, Giovana Muller, a ocorrência é tratada inicialmente como homicídio qualificado. A linha de investigação considera que o suspeito teria a intenção de atingir o cunhado durante a briga.
“A hipótese de homicídio qualificado foi definida por conta das informações de que o autor quis atingir o cunhado”, explicou a delegada.
Investigação continua
A Polícia Civil aguarda o depoimento do irmão da vítima, que está hospitalizado, para esclarecer a dinâmica do crime e confirmar a motivação. O caso segue sob investigação.