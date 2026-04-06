Uma jovem de 24 anos foi morta após tentar separar uma briga entre o namorado e o próprio irmão, na noite de sexta-feira (3), em Quaraí, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como Nicole Taina Noschang da Silva.

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De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, Nicole foi atingida por um golpe de faca ao intervir na discussão entre os dois homens. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.