O Conselho de Turismo de Taubaté manifestou pesar pelo falecimento do conselheiro Ricardo Ferreira. A informação foi divulgada por meio de nota oficial publicada nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada.
Guia e agente de viagens à frente da Astro Trips Turismo e Receptivos, Ricardo teve atuação destacada no fortalecimento do turismo local. Segundo o conselho, ele contribuiu de forma significativa com ideias, diálogo e dedicação ao desenvolvimento do setor na cidade.
Na nota, o órgão ressaltou que a trajetória do conselheiro foi marcada pelo entusiasmo e pelo compromisso com o turismo, deixando um legado que seguirá inspirando profissionais e parceiros que conviveram com ele.
Familiares, amigos e colegas receberam diversas manifestações de solidariedade neste momento de luto. O Conselho de Turismo também expressou gratidão pela contribuição e pela amizade de Ricardo Ferreira.
Ao longo de sua trajetória profissional, Ricardo explorou diferentes áreas, passando pela comunicação, com atuação no rádio, pelo mercado imobiliário e, posteriormente, pelo turismo, segmento no qual encontrou propósito e se consolidou como referência na região.