O Conselho de Turismo de Taubaté manifestou pesar pelo falecimento do conselheiro Ricardo Ferreira. A informação foi divulgada por meio de nota oficial publicada nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada.

Guia e agente de viagens à frente da Astro Trips Turismo e Receptivos, Ricardo teve atuação destacada no fortalecimento do turismo local. Segundo o conselho, ele contribuiu de forma significativa com ideias, diálogo e dedicação ao desenvolvimento do setor na cidade.

Na nota, o órgão ressaltou que a trajetória do conselheiro foi marcada pelo entusiasmo e pelo compromisso com o turismo, deixando um legado que seguirá inspirando profissionais e parceiros que conviveram com ele.