O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba disponibiliza, a partir desta segunda-feira (6), 130 novas oportunidades de trabalho. As vagas são para diversos níveis de escolaridade, com destaque para o setor operacional.
As áreas de gastronomia, construção civil, comércio e transporte são as que concentram o maior número de oportunidades.
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Há vagas para agentes de cozinha, garçons, cozinheiros, pizzaiolos, faxineiros, profissionais de limpeza, ajudantes de pedreiro, pedreiros, carpinteiros, serralheiros e oficiais de manutenção predial.
No comércio, são oferecidas diversas vagas para vendedores (internos e externos), operadores de loja, estoquistas e auxiliares de vendas para depósitos de materiais de construção.
Interessados podem consultar todas as vagas no site: www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/vagas-no-pat/.
Para se candidatar, é preciso comparecer pessoalmente ao PAT, na rua Taubaté, nº 520, no Sumaré, ou ao Cate, na avenida José Herculano, nº 7.495, no Travessão. O cadastro requer apresentação de documentos originais: CPF, RG e carteira de trabalho.