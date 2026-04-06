O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba disponibiliza, a partir desta segunda-feira (6), 130 novas oportunidades de trabalho. As vagas são para diversos níveis de escolaridade, com destaque para o setor operacional.

As áreas de gastronomia, construção civil, comércio e transporte são as que concentram o maior número de oportunidades.

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