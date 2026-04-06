Um homem de 44 anos ficou gravemente ferido após ser esfaqueado em Taubaté, na noite de sábado (4). O caso foi registrado após uma discussão entre a vítima e o suspeito, que segue foragido.

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada via Copom para atender a uma ocorrência de briga envolvendo dois indivíduos, sendo que um deles estaria armado com uma faca. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, já sendo socorrida por uma equipe do Samu.