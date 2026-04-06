Um homem de 44 anos ficou gravemente ferido após ser esfaqueado em Taubaté, na noite de sábado (4). O caso foi registrado após uma discussão entre a vítima e o suspeito, que segue foragido.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada via Copom para atender a uma ocorrência de briga envolvendo dois indivíduos, sendo que um deles estaria armado com uma faca. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, já sendo socorrida por uma equipe do Samu.
O homem, que trabalha como pedreiro, foi encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté, onde permaneceu internado em estado grave, porém estável, segundo informações preliminares.
Confusão em adega
Testemunhas relataram que a confusão começou em uma adega da cidade. A esposa da vítima informou aos policiais que o casal esteve no estabelecimento quando encontrou o suspeito, iniciando uma discussão. Após o desentendimento, eles decidiram deixar o local.
No entanto, ao chegarem à esquina com a rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, no bairro Areão, o agressor teria atacado o pedreiro com golpes de faca, atingindo o ombro, as costelas do lado direito e as costas.
Imagens de câmeras de segurança de comércios próximos podem ajudar na identificação do autor. Segundo a polícia, o nome e o apelido do suspeito foram informados por testemunhas, e sua identificação completa já é conhecida pelas autoridades, mas ele ainda não foi localizado.
A perícia foi acionada para analisar o local do crime, enquanto policiais civis também estiveram no hospital para acompanhar o caso. Até o momento, não foi possível colher o depoimento da vítima devido ao seu estado de saúde. O caso será investigado pela Polícia Civil.