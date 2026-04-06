06 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA

Taubaté: homem é esfaqueado após discussão e fica em estado grave

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um homem de 44 anos ficou gravemente ferido após ser esfaqueado em Taubaté, na noite de sábado (4). O caso foi registrado após uma discussão entre a vítima e o suspeito, que segue foragido.

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada via Copom para atender a uma ocorrência de briga envolvendo dois indivíduos, sendo que um deles estaria armado com uma faca. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, já sendo socorrida por uma equipe do Samu.

O homem, que trabalha como pedreiro, foi encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté, onde permaneceu internado em estado grave, porém estável, segundo informações preliminares.

Confusão em adega

Testemunhas relataram que a confusão começou em uma adega da cidade. A esposa da vítima informou aos policiais que o casal esteve no estabelecimento quando encontrou o suspeito, iniciando uma discussão. Após o desentendimento, eles decidiram deixar o local.

No entanto, ao chegarem à esquina com a rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, no bairro Areão, o agressor teria atacado o pedreiro com golpes de faca, atingindo o ombro, as costelas do lado direito e as costas.

Imagens de câmeras de segurança de comércios próximos podem ajudar na identificação do autor. Segundo a polícia, o nome e o apelido do suspeito foram informados por testemunhas, e sua identificação completa já é conhecida pelas autoridades, mas ele ainda não foi localizado.

A perícia foi acionada para analisar o local do crime, enquanto policiais civis também estiveram no hospital para acompanhar o caso. Até o momento, não foi possível colher o depoimento da vítima devido ao seu estado de saúde. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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