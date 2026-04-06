06 de abril de 2026
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MORTE

Policial morre a tiro em carro com esposa e filho em Caraguá

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Caso foi registrado na polícia em Caraguatatuba
Caso foi registrado na polícia em Caraguatatuba

Um policial penal morreu após ser atingido por um tiro na cabeça dentro de um carro, na tarde deste sábado (4), em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Ele estava acompanhado da esposa e do filho, de apenas 4 anos, quando o caso ocorreu durante o trajeto de retorno ao hotel.

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De acordo com informações apuradas, o caso ocorreu por volta das 17h30. O homem, que atuava como policial penal na capital, estava em um carro com a companheira quando, durante o trajeto de retorno ao hotel onde estavam hospedados, teria ocorrido uma discussão.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Stella Maris, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais militares atenderam a ocorrência e, durante a vistoria no veículo, localizaram pentes de munição e um facão.

Na manhã de domingo (5), familiares deixaram a cidade bastante abalados. O policial deixa esposa e um filho de 4 anos. O corpo foi encaminhado para sua cidade de origem.

A Polícia Civil investiga o caso. Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que a ocorrência foi registrada como suicídio na Delegacia de Polícia de Caraguatatuba. Ainda segundo o órgão, outras informações não serão divulgadas em razão da natureza do caso.

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