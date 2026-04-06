Um policial penal morreu após ser atingido por um tiro na cabeça dentro de um carro, na tarde deste sábado (4), em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Ele estava acompanhado da esposa e do filho, de apenas 4 anos, quando o caso ocorreu durante o trajeto de retorno ao hotel.
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De acordo com informações apuradas, o caso ocorreu por volta das 17h30. O homem, que atuava como policial penal na capital, estava em um carro com a companheira quando, durante o trajeto de retorno ao hotel onde estavam hospedados, teria ocorrido uma discussão.
A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Stella Maris, mas não resistiu aos ferimentos.
Policiais militares atenderam a ocorrência e, durante a vistoria no veículo, localizaram pentes de munição e um facão.
Na manhã de domingo (5), familiares deixaram a cidade bastante abalados. O policial deixa esposa e um filho de 4 anos. O corpo foi encaminhado para sua cidade de origem.
A Polícia Civil investiga o caso. Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que a ocorrência foi registrada como suicídio na Delegacia de Polícia de Caraguatatuba. Ainda segundo o órgão, outras informações não serão divulgadas em razão da natureza do caso.