Um policial penal morreu após ser atingido por um tiro na cabeça dentro de um carro, na tarde deste sábado (4), em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Ele estava acompanhado da esposa e do filho, de apenas 4 anos, quando o caso ocorreu durante o trajeto de retorno ao hotel.

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De acordo com informações apuradas, o caso ocorreu por volta das 17h30. O homem, que atuava como policial penal na capital, estava em um carro com a companheira quando, durante o trajeto de retorno ao hotel onde estavam hospedados, teria ocorrido uma discussão.