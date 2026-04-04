Conhecida pelo trabalho voluntário como “Doutora da Alegria” e pelo exemplo de amor ao próximo, a terapeuta ocupacional Milene Camila dos Santos morreu na sexta-feira (3), em Jacareí. O sepultamento acontece em São José dos Campos.
Profissional atuante no setor de Educação Inclusiva, Milene era amplamente reconhecida por sua dedicação, sensibilidade e acolhimento no exercício de sua função.
Ao longo de sua trajetória, contribuiu de maneira significativa para o desenvolvimento e o cuidado de inúmeros alunos, construindo uma história marcada pelo afeto e compromisso junto a colegas de trabalho, estudantes e familiares.
Alegria era o melhor remédio
Além de sua atuação na área educacional, Milene também se destacava pelo trabalho voluntário em hospitais, onde levava alegria e conforto a pacientes como a carismática “Doutora da Alegria”.
A iniciativa reforçava sua vocação para o cuidado com o próximo e ampliava ainda mais o alcance de seu impacto humano na região.
Nota da secretaria e despedida
Em nota oficial, a Secretaria de Educação de Caraguatatuba destacou que Milene deixa “lembranças de carinho, alegria e afeto em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la”, ressaltando o legado de empatia e dedicação construído ao longo de sua vida profissional.
O velório acontece na sala 5 do Urbam, em São José dos Campos. O sepultamento está marcado para este sábado (4), no Cemitério Maria Peregrina, no bairro Santana.
A Secretaria também manifestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor, desejando que encontrem conforto nas memórias e no legado deixado por Milene — um exemplo de amor ao próximo que permanecerá vivo na lembrança de todos que foram tocados por sua história.