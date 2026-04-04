Conhecida pelo trabalho voluntário como “Doutora da Alegria” e pelo exemplo de amor ao próximo, a terapeuta ocupacional Milene Camila dos Santos morreu na sexta-feira (3), em Jacareí. O sepultamento acontece em São José dos Campos.

Profissional atuante no setor de Educação Inclusiva, Milene era amplamente reconhecida por sua dedicação, sensibilidade e acolhimento no exercício de sua função.

Ao longo de sua trajetória, contribuiu de maneira significativa para o desenvolvimento e o cuidado de inúmeros alunos, construindo uma história marcada pelo afeto e compromisso junto a colegas de trabalho, estudantes e familiares.

Alegria era o melhor remédio