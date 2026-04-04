06 de abril de 2026
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Adeus, Drª da Alegria: Mi era exemplo de amor ao próximo em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Conhecida pelo trabalho voluntário como “Doutora da Alegria” e pelo exemplo de amor ao próximo, a terapeuta ocupacional Milene Camila dos Santos morreu na sexta-feira (3), em Jacareí. O sepultamento acontece em São José dos Campos.

Profissional atuante no setor de Educação Inclusiva, Milene era amplamente reconhecida por sua dedicação, sensibilidade e acolhimento no exercício de sua função.

Ao longo de sua trajetória, contribuiu de maneira significativa para o desenvolvimento e o cuidado de inúmeros alunos, construindo uma história marcada pelo afeto e compromisso junto a colegas de trabalho, estudantes e familiares.

Alegria era o melhor remédio 

Além de sua atuação na área educacional, Milene também se destacava pelo trabalho voluntário em hospitais, onde levava alegria e conforto a pacientes como a carismática “Doutora da Alegria”.

A iniciativa reforçava sua vocação para o cuidado com o próximo e ampliava ainda mais o alcance de seu impacto humano na região.

Nota da secretaria e despedida 

Em nota oficial, a Secretaria de Educação de Caraguatatuba destacou que Milene deixa “lembranças de carinho, alegria e afeto em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la”, ressaltando o legado de empatia e dedicação construído ao longo de sua vida profissional.

O velório acontece na sala 5 do Urbam, em São José dos Campos. O sepultamento está marcado para este sábado (4), no Cemitério Maria Peregrina, no bairro Santana.

A Secretaria também manifestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor, desejando que encontrem conforto nas memórias e no legado deixado por Milene — um exemplo de amor ao próximo que permanecerá vivo na lembrança de todos que foram tocados por sua história.

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