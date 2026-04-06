O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) finalizou as obras de contenção de taludes em oito pontos críticos no trecho norte da Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego, a Rio-Santos (SP-055), situados entre os quilômetros 96,8 e 142,1, percorrendo os municípios de Caraguatatuba e São Sebastião.
A rodovia é o principal eixo logístico do Litoral Norte, recebendo até 28 mil veículos por dia na alta temporada.
Obras foram iniciadas em 2024
Iniciados em julho de 2024, os trabalhos buscam evitar tragédias como a de 2023, garantindo maior durabilidade ao pavimento e segurança aos usuários. Com investimento de R$ 24,4 milhões, as intervenções focaram no reforço de encostas e proteção contra erosão para prevenir deslizamentos durante períodos de chuvas intensas.
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A modernização beneficia diretamente 261 mil habitantes e é fundamental para o turismo, atividades portuárias e o abastecimento regional. Além de reduzir custos com manutenções emergenciais, a infraestrutura reforçada garante a conectividade entre o sul e o norte do estado até a divisa com o Rio de Janeiro.
Investimentos de R$ 30 bilhões para a malha rodoviária em SP
Desde 2023, o Governo do Estado já destinou R$ 67,6 milhões à Rio-Santos por meio do programa "São Paulo Pra Toda Obra", que prevê R$ 30 bilhões para a malha rodoviária paulista.
Complementando as melhorias estruturais, o DER-SP atua de forma integrada à Defesa Civil para monitorar alertas meteorológicos e mitigar riscos à população em tempo real.