O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) finalizou as obras de contenção de taludes em oito pontos críticos no trecho norte da Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego, a Rio-Santos (SP-055), situados entre os quilômetros 96,8 e 142,1, percorrendo os municípios de Caraguatatuba e São Sebastião.

A rodovia é o principal eixo logístico do Litoral Norte, recebendo até 28 mil veículos por dia na alta temporada.

Obras foram iniciadas em 2024

Iniciados em julho de 2024, os trabalhos buscam evitar tragédias como a de 2023, garantindo maior durabilidade ao pavimento e segurança aos usuários. Com investimento de R$ 24,4 milhões, as intervenções focaram no reforço de encostas e proteção contra erosão para prevenir deslizamentos durante períodos de chuvas intensas.