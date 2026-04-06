Uma colisão frontal na SP-66, em Jacareí, deixou ao menos oito pessoas feridas, entre elas uma mulher de 34 anos, um homem de 58 anos e duas crianças, de 11 e 13 anos. O acidente ocorreu na madrugada de domingo (5), na altura do km 91,8 da rodovia General Euryale de Jesus Zerbine, na região de São Silvestre.
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Segundo o boletim de ocorrência, um carro tentou uma ultrapassagem e bateu de frente em outro veículo, com envolvimento ainda de uma motocicleta.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como colisão e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. De acordo com a Policial Militar Rodoviária, que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu por volta de 3h10 na SP-66. Quando a equipe chegou, bombeiros já prestavam socorro às vítimas. Uma delas estava presa nas ferragens. Outras já tinham sido levadas para a Santa Casa de Jacareí.
Segundo o histórico do boletim, os veículos envolvidos foram um VW Fox prata, um Ford Escort Hobby cinza e uma motocicleta Honda CG 150 Titan vermelha. A apuração inicial aponta que o Fox, conduzido por um homem de 56 anos, fazia uma manobra de ultrapassagem no momento da batida e colidiu frontalmente com o Escort, dirigido por um homem de 58 anos, que seguia no sentido contrário. Depois do impacto, houve também o envolvimento da moto pilotada por um homem de 37 anos.
Feridos
Entre os feridos estavam ocupantes dos dois carros e o motociclista. O boletim menciona ainda que a informação inicial falava em sete vítimas, mas depois surgiu notícia de uma oitava pessoa que procurou atendimento médico por ser familiar de um dos envolvidos. A polícia ressalta que não houve mortes.
O boletim informa que não foi possível fazer o teste do etilômetro nos condutores porque o resgate exigiu encaminhamento imediato das vítimas ao hospital. Por isso, essa etapa ficou prejudicada no momento inicial da ocorrência.
O VW Fox foi liberado no local a um familiar do condutor. O Ford Escort foi recolhido ao pátio porque estava com o licenciamento em atraso. Já a motocicleta havia sido retirada do ponto do acidente pelo próprio condutor antes da chegada da equipe policial, o que permitiu apenas a qualificação posterior com base nas informações prestadas.
Depois do registro, a Polícia Civil requisitou exames de corpo de delito para as vítimas e exame do Instituto de Criminalística para os veículos. Esses laudos devem ajudar a consolidar a dinâmica do choque, a extensão das lesões e a responsabilidade de cada envolvido no caso.