Uma colisão frontal na SP-66, em Jacareí, deixou ao menos oito pessoas feridas, entre elas uma mulher de 34 anos, um homem de 58 anos e duas crianças, de 11 e 13 anos. O acidente ocorreu na madrugada de domingo (5), na altura do km 91,8 da rodovia General Euryale de Jesus Zerbine, na região de São Silvestre.

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Segundo o boletim de ocorrência, um carro tentou uma ultrapassagem e bateu de frente em outro veículo, com envolvimento ainda de uma motocicleta.