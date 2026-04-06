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A morte da terapeuta ocupacional Milene Camila dos Santos, conhecida pelo trabalho voluntário como “Doutora da Alegria” , provocou forte comoção em São José dos Campos e em toda a região. Ela faleceu na última sexta-feira (3).

Reconhecida pela dedicação à saúde mental e à educação inclusiva, Milene construiu uma trajetória marcada pelo acolhimento, sensibilidade e amor ao próximo.

Ao longo dos anos, atuou diretamente no desenvolvimento de alunos e no apoio a famílias, deixando um legado de empatia entre colegas de trabalho e a comunidade.

Além da atuação profissional, ela ficou conhecida pelo trabalho voluntário em hospitais, onde se transformava na carismática “Doutora da Alegria”. Com figurinos e bom humor, levava conforto a pacientes em momentos difíceis, uma missão que, segundo amigos, definia sua essência.

Homenagens emocionam nas redes sociais