"Vai alegrar o céu".
A morte da terapeuta ocupacional Milene Camila dos Santos, conhecida pelo trabalho voluntário como “Doutora da Alegria”, provocou forte comoção em São José dos Campos e em toda a região. Ela faleceu na última sexta-feira (3).
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Reconhecida pela dedicação à saúde mental e à educação inclusiva, Milene construiu uma trajetória marcada pelo acolhimento, sensibilidade e amor ao próximo.
Ao longo dos anos, atuou diretamente no desenvolvimento de alunos e no apoio a famílias, deixando um legado de empatia entre colegas de trabalho e a comunidade.
Além da atuação profissional, ela ficou conhecida pelo trabalho voluntário em hospitais, onde se transformava na carismática “Doutora da Alegria”. Com figurinos e bom humor, levava conforto a pacientes em momentos difíceis, uma missão que, segundo amigos, definia sua essência.
Homenagens emocionam nas redes sociais
A despedida foi marcada por uma onda de mensagens nas redes sociais. Amigos, colegas e pacientes destacaram o impacto humano deixado por Milene. “Realmente trazia alegria por onde passava, principalmente visitando os enfermos e fazendo-os sorrir”, escreveu uma amiga.
Outra mensagem resume o sentimento de muitos: “Hoje, alegra o céu. Você leva consigo muitos sorrisos que ajudou a construir”.
Colegas de profissão também lembraram da atuação na saúde mental. “Muito dedicada, excelente profissional e ser humano. Sempre amorosa e com um sorriso no rosto”, destacou uma amiga.
Voluntários ressaltaram ainda o trabalho de mais de uma década em ações solidárias. “Foram 13 anos levando alegria. Você fará muita falta”, diz outro depoimento.
Legado de empatia e cuidado
Em nota oficial, a Secretaria de Educação de Caraguatatuba destacou que Milene deixa “lembranças de carinho, alegria e afeto em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la”, ressaltando o impacto positivo de sua atuação.
O velório ocorreu em São José dos Campos, e o sepultamento foi realizado no Cemitério Maria Peregrina, no bairro Santana.
A partida precoce de Milene reforça o legado de uma vida dedicada ao cuidado com o outro, uma história que, segundo amigos, seguirá viva nas lembranças e nos sorrisos que ela ajudou a criar.