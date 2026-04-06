06 de abril de 2026
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HOMENAGEM NO VALE

‘Vai alegrar o céu’: adeus a doutora da Alegria em SJC; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução

"Vai alegrar o céu".

A morte da terapeuta ocupacional Milene Camila dos Santos, conhecida pelo trabalho voluntário como “Doutora da Alegria”, provocou forte comoção em São José dos Campos e em toda a região. Ela faleceu na última sexta-feira (3).

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Reconhecida pela dedicação à saúde mental e à educação inclusiva, Milene construiu uma trajetória marcada pelo acolhimento, sensibilidade e amor ao próximo.

Ao longo dos anos, atuou diretamente no desenvolvimento de alunos e no apoio a famílias, deixando um legado de empatia entre colegas de trabalho e a comunidade.

Além da atuação profissional, ela ficou conhecida pelo trabalho voluntário em hospitais, onde se transformava na carismática “Doutora da Alegria”. Com figurinos e bom humor, levava conforto a pacientes em momentos difíceis, uma missão que, segundo amigos, definia sua essência.

Homenagens emocionam nas redes sociais

A despedida foi marcada por uma onda de mensagens nas redes sociais. Amigos, colegas e pacientes destacaram o impacto humano deixado por Milene. “Realmente trazia alegria por onde passava, principalmente visitando os enfermos e fazendo-os sorrir”, escreveu uma amiga.

Outra mensagem resume o sentimento de muitos: “Hoje, alegra o céu. Você leva consigo muitos sorrisos que ajudou a construir”.

Colegas de profissão também lembraram da atuação na saúde mental. “Muito dedicada, excelente profissional e ser humano. Sempre amorosa e com um sorriso no rosto”, destacou uma amiga.

Voluntários ressaltaram ainda o trabalho de mais de uma década em ações solidárias. “Foram 13 anos levando alegria. Você fará muita falta”, diz outro depoimento.

Legado de empatia e cuidado

Em nota oficial, a Secretaria de Educação de Caraguatatuba destacou que Milene deixa “lembranças de carinho, alegria e afeto em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la”, ressaltando o impacto positivo de sua atuação.

O velório ocorreu em São José dos Campos, e o sepultamento foi realizado no Cemitério Maria Peregrina, no bairro Santana.

A partida precoce de Milene reforça o legado de uma vida dedicada ao cuidado com o outro, uma história que, segundo amigos, seguirá viva nas lembranças e nos sorrisos que ela ajudou a criar.

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