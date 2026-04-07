07 de abril de 2026
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RESGATE DIFÍCIL

Homem que caiu da ponte em Ilhabela estava embriagado

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem caiu de aproximadamente 4 metros
Homem caiu de aproximadamente 4 metros

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento a uma ocorrência de queda no bairro Itaquanduba, Ilhabela, no domingo (5).

No local, um morador alcoolizado, a caminho de casa, sofreu uma queda de uma ponte na Vila Panorâmica de aproximadamente 4 metros de altura.

Segundo a equipe, além do local pouco acessível, a embriaguez da vítima causou transtornos durante o resgate, tornando o salvamento difícil.

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Ele chegou a retirar o colar cervical e os tirantes enquanto a guarnição os colocava para a retirada. O resgate foi concluído após o homem ser imobilizado e entregue aos cuidados do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

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