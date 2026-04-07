O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento a uma ocorrência de queda no bairro Itaquanduba, Ilhabela, no domingo (5).

No local, um morador alcoolizado, a caminho de casa, sofreu uma queda de uma ponte na Vila Panorâmica de aproximadamente 4 metros de altura.

Segundo a equipe, além do local pouco acessível, a embriaguez da vítima causou transtornos durante o resgate, tornando o salvamento difícil.