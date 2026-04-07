O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento a uma ocorrência de queda no bairro Itaquanduba, Ilhabela, no domingo (5).
No local, um morador alcoolizado, a caminho de casa, sofreu uma queda de uma ponte na Vila Panorâmica de aproximadamente 4 metros de altura.
Segundo a equipe, além do local pouco acessível, a embriaguez da vítima causou transtornos durante o resgate, tornando o salvamento difícil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ele chegou a retirar o colar cervical e os tirantes enquanto a guarnição os colocava para a retirada. O resgate foi concluído após o homem ser imobilizado e entregue aos cuidados do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).