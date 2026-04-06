06 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME BÁRBARO EM SP

VÍDEO: Homem persegue e mata ex com 30 facadas no meio da rua

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Uma mulher de 29 anos foi assassinada de forma brutal na madrugada deste domingo (5), em Aguaí, no interior paulista. O crime, registrado por câmeras de segurança, mostra a vítima sendo perseguida e atacada pelo ex-namorado, de 38 anos.

As informações são do Metrópoles, que postou o vídeo do crime (ver abaixo).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As imagens, que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que Joice Ariana da Cruz Oliveira tenta fugir, mas é alcançada pelo agressor. Ele a segura pelos cabelos, a derruba no chão e passa a desferir diversos golpes de faca. O ataque só é interrompido após a intervenção de uma amiga da vítima.

Crime no meio da rua

Segundo relato da testemunha à polícia, Joice havia saído de casa para encontrar o ex-companheiro em uma praça próxima. Apesar de estarem separados, os dois ainda mantinham contato e encontros ocasionais.

Ainda de acordo com a amiga, o suspeito chegou ao local dirigindo um caminhão e insistiu para que a vítima entrasse no veículo. Diante da recusa, ele passou a persegui-la até alcançá-la em uma rotatória, onde ocorreu o ataque.

Moradores da região relataram ter ouvido gritos de socorro. Um guarda municipal que vive nas proximidades tentou prestar atendimento, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Suspeito foi preso após fuga

Após o crime, o homem fugiu levando a faca utilizada no ataque. Ele foi localizado e preso horas depois em uma área rural entre Aguaí e São João da Boa Vista.

O caso foi registrado como feminicídio e será investigado pela Polícia Civil. As imagens do crime devem auxiliar na apuração dos fatos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários