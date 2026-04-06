Uma mulher de 29 anos foi assassinada de forma brutal na madrugada deste domingo (5), em Aguaí, no interior paulista. O crime, registrado por câmeras de segurança, mostra a vítima sendo perseguida e atacada pelo ex-namorado, de 38 anos.

As informações são do Metrópoles, que postou o vídeo do crime (ver abaixo).

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