Uma mulher de 29 anos foi assassinada de forma brutal na madrugada deste domingo (5), em Aguaí, no interior paulista. O crime, registrado por câmeras de segurança, mostra a vítima sendo perseguida e atacada pelo ex-namorado, de 38 anos.
As informações são do Metrópoles, que postou o vídeo do crime (ver abaixo).
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As imagens, que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que Joice Ariana da Cruz Oliveira tenta fugir, mas é alcançada pelo agressor. Ele a segura pelos cabelos, a derruba no chão e passa a desferir diversos golpes de faca. O ataque só é interrompido após a intervenção de uma amiga da vítima.
Crime no meio da rua
Segundo relato da testemunha à polícia, Joice havia saído de casa para encontrar o ex-companheiro em uma praça próxima. Apesar de estarem separados, os dois ainda mantinham contato e encontros ocasionais.
Ainda de acordo com a amiga, o suspeito chegou ao local dirigindo um caminhão e insistiu para que a vítima entrasse no veículo. Diante da recusa, ele passou a persegui-la até alcançá-la em uma rotatória, onde ocorreu o ataque.
Moradores da região relataram ter ouvido gritos de socorro. Um guarda municipal que vive nas proximidades tentou prestar atendimento, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Suspeito foi preso após fuga
Após o crime, o homem fugiu levando a faca utilizada no ataque. Ele foi localizado e preso horas depois em uma área rural entre Aguaí e São João da Boa Vista.
O caso foi registrado como feminicídio e será investigado pela Polícia Civil. As imagens do crime devem auxiliar na apuração dos fatos.