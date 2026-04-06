Jovem morto a tiros na saída de adega tinha ‘morte nas costas’. A Polícia Civil investiga a execução de um rapaz de 21 anos na noite deste sábado (4), em Roseira, no Vale do Paraíba. O crime ocorreu logo após a vítima deixar uma adega na região central da cidade.

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De acordo com o boletim de ocorrência, Valdir Maciel Vilela Filho foi atingido, de 21 anos, por diversos disparos de arma de fogo na Praça Nossa Senhora da Piedade. Testemunhas relataram que ele havia saído de um estabelecimento conhecido como “Point dos Amigos” momentos antes de ser atacado.