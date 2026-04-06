Jovem morto a tiros na saída de adega tinha ‘morte nas costas’. A Polícia Civil investiga a execução de um rapaz de 21 anos na noite deste sábado (4), em Roseira, no Vale do Paraíba. O crime ocorreu logo após a vítima deixar uma adega na região central da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, Valdir Maciel Vilela Filho foi atingido, de 21 anos, por diversos disparos de arma de fogo na Praça Nossa Senhora da Piedade. Testemunhas relataram que ele havia saído de um estabelecimento conhecido como “Point dos Amigos” momentos antes de ser atacado.
Segundo a Polícia Militar, o atirador chegou ao local em um veículo modelo Fiat Uno, de cor branca, e aguardou a aproximação da vítima. O primeiro disparo teria sido feito pelas costas, o que, para os investigadores, indica possível emboscada. Na sequência, outros tiros atingiram a cabeça e o tronco do jovem.
No local do crime, foram encontradas cápsulas de munição calibre .380 espalhadas pelo chão. A perícia também recolheu um revólver calibre 22 com munições intactas que estava com a vítima.
Antecedente por homicídio
Ainda conforme o registro policial, Valdir tinha histórico criminal e já havia sido indiciado por homicídio em 2023. A informação reforça uma das linhas de investigação, que considera a possibilidade de acerto de contas.
Até o momento, o autor dos disparos não foi identificado. Imagens de câmeras de segurança próximas ao local devem auxiliar na identificação do veículo e do suspeito.
Investigação em andamento
A área foi isolada para trabalho da perícia, e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado como homicídio qualificado e será investigado pela delegacia responsável pela região.
A polícia segue com diligências e busca por testemunhas que possam ajudar a esclarecer a motivação e a autoria do crime.