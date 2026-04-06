Um homem de 27 anos foi preso em flagrante acusado de agredir o próprio filho, um bebê de apenas três meses, em Canas, no Vale do Paraíba. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (5) e é investigado como lesão corporal no contexto de violência doméstica.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada para atender a uma ocorrência no pronto-socorro da cidade, onde a avó materna da criança relatou que o pai teria arremessado o bebê contra o chão.
Criança chegou ferida ao hospital
Ainda segundo o registro policial, pouco depois da denúncia, o próprio pai compareceu à unidade de saúde carregando a criança no colo. O bebê apresentava sinais de sonolência e foi imediatamente atendido pela equipe médica, permanecendo em observação.
Informações médicas apontam que a criança sofreu hematoma na região da cabeça e fratura de crânio, quadro considerado grave.
Testemunha relata agressão
De acordo com o boletim, o irmão mais velho do bebê teria presenciado o momento da agressão. O relato foi repassado à polícia pela avó, já que o menor não foi ouvido formalmente para evitar exposição em ambiente inadequado.
Ainda conforme as informações, o suspeito apresentava comportamento alterado, com indícios de possível uso de substâncias que afetam o estado psicológico.
Prisão em flagrante e investigação
O homem foi conduzido à delegacia e teve a prisão em flagrante decretada. A Polícia Civil enquadrou o caso como lesão corporal praticada contra menor de idade no âmbito familiar.
A autoridade policial também representou pela conversão da prisão em preventiva, considerando a gravidade do caso e o histórico do suspeito.
A criança segue sob cuidados médicos, e exames periciais devem complementar a investigação.