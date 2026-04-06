Um homem de 27 anos foi preso em flagrante acusado de agredir o próprio filho, um bebê de apenas três meses, em Canas, no Vale do Paraíba. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (5) e é investigado como lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada para atender a uma ocorrência no pronto-socorro da cidade, onde a avó materna da criança relatou que o pai teria arremessado o bebê contra o chão.

Criança chegou ferida ao hospital