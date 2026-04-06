Uma operação da Vigilância Sanitária de Suzano (SP) resultou na interdição de um restaurante de delivery de yakisoba, localizado na rua Baruel, no centro da cidade.

A ação, ocorrida em janeiro de 2026, foi motivada por denúncias à Ouvidoria Municipal que revelaram condições inadequadas de higiene para a manipulação de alimentos e irregularidades na documentação legal. O local estava tomado de gordura e sujeira, caracterizando um ambiente insalubre e com risco potencial à saúde da população.

Vistoria

Durante a vistoria, os agentes encontraram condições precárias de limpeza, com equipamentos e estruturas sem condições de uso, além de sujeira impregnada e uma grande quantidade de lixo espalhado.