06 de abril de 2026
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Que nojo! Restaurante de yakisoba é interditado; VEJA VÍDEO

Por Da redação | Suzano
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Bitucas de cigarro sobre o fogão
Bitucas de cigarro sobre o fogão

Uma operação da Vigilância Sanitária de Suzano (SP) resultou na interdição de um restaurante de delivery de yakisoba, localizado na rua Baruel, no centro da cidade.

A ação, ocorrida em janeiro de 2026, foi motivada por denúncias à Ouvidoria Municipal que revelaram condições inadequadas de higiene para a manipulação de alimentos e irregularidades na documentação legal. O local estava tomado de gordura e sujeira, caracterizando um ambiente insalubre e com risco potencial à saúde da população.

Vistoria

Durante a vistoria, os agentes encontraram condições precárias de limpeza, com equipamentos e estruturas sem condições de uso, além de sujeira impregnada e uma grande quantidade de lixo espalhado.

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Um vídeo que circula nas redes sociais detalha o acúmulo de crostas de gordura em equipamentos, utensílios, paredes e no piso, além de restos de cigarro consumidos durante o preparo dos alimentos. Copos com cinzas e bitucas de cigarro foram localizados próximos aos ingredientes e sobre o fogão.

Interdição

Após a interdição inicial no final de janeiro, o proprietário rompeu o lacre oficial e foi flagrado dentro do imóvel pela administração municipal no dia 7 de fevereiro.

A Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil foram acionadas, e o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Central para prestar depoimento. O estabelecimento passou por uma nova perícia técnica e foi lacrado novamente.

Além dessas irregularidades, o restaurante não possui CNPJ registrado no município de Suzano.

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