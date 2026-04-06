Um homem de 37 anos, identificado como Pedro Dias de Camargo, foi encontrado morto na madrugada de domingo (5) dentro de seu carro na Fazenda Morro Redondo, na estrada da Bocaina, zona rural de Silveiras, no Vale do Paraíba. A Polícia Civil foi acionada por policiais militares. O local foi preservado e periciado.

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A ocorrência foi registrada após policiais militares serem informados sobre um possível homicídio na área rural de Silveiras. A propriedade, acessível apenas por estrada de terra em más condições e sem monitoramento por câmeras, teve a cena preservada até a chegada da autoridade policial.