Um homem de 37 anos, identificado como Pedro Dias de Camargo, foi encontrado morto na madrugada de domingo (5) dentro de seu carro na Fazenda Morro Redondo, na estrada da Bocaina, zona rural de Silveiras, no Vale do Paraíba. A Polícia Civil foi acionada por policiais militares. O local foi preservado e periciado.
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A ocorrência foi registrada após policiais militares serem informados sobre um possível homicídio na área rural de Silveiras. A propriedade, acessível apenas por estrada de terra em más condições e sem monitoramento por câmeras, teve a cena preservada até a chegada da autoridade policial.
A companheira da vítima relatou que Pedro saiu de casa por volta das 6h30 de sábado (4) para trabalhar e enviou a última mensagem de WhatsApp às 19h24, avisando que retornaria. Por volta das 22h, ela ouviu um estrondo, mas não verificou nada.
Por volta das 5h de domingo (5), a mulher encontrou a porteira fechada — que normalmente era mantida aberta — e o carro do companheiro estacionado em frente ao portão. Ao se aproximar, constatou Pedro com parte do corpo fora do veículo, no lado do motorista, com ferimento na cabeça.
Segundo a mulher, a cerca do outro lado da estrada estava amarrada, como se alguém tivesse passado rapidamente por baixo dela. Ela afirmou que a vítima não possuía inimigos conhecidos, mas negociava gado e tinha valores a receber, sem saber quem seriam os compradores.
Vítima atingida na cabeça e no braço
Perícias iniciais apontaram dois ferimentos — na cabeça e no braço esquerdo — aparentemente causados por disparos de arma de grosso calibre. No bolso da camisa foram encontrados R$ 3.919,00, entregues no local à companheira. Um celular foi apreendido para auxiliar nas investigações.
Durante vistoria no interior do veículo Santana Quantum da vítima, acompanhada por familiares, não foi localizada uma pequena bolsa cinza com documentos pessoais e a chave do automóvel.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para necropsia. A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar as circunstâncias do crime, registrado como homicídio consumado, de autoria desconhecida.
Os investigadores buscam identificar os responsáveis e a motivação do crime. O caso segue sob investigação, com a análise do celular e diligências na região rural de Silveiras.