A Polícia Civil tenta identificar o corpo carbonizado encontrado na tarde deste domingo (5) em um rancho destruído por um incêndio na Estrada do Mangalô, em Taubaté. O caso é tratado como morte suspeita e segue sob investigação.

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A ocorrência, que já havia sido noticiada anteriormente, ganha novos desdobramentos com base nas informações do boletim de ocorrência registrado no plantão policial.