A Polícia Civil tenta identificar o corpo carbonizado encontrado na tarde deste domingo (5) em um rancho destruído por um incêndio na Estrada do Mangalô, em Taubaté. O caso é tratado como morte suspeita e segue sob investigação.
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A ocorrência, que já havia sido noticiada anteriormente, ganha novos desdobramentos com base nas informações do boletim de ocorrência registrado no plantão policial.
De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas às 16h28 para atender a um chamado de incêndio em uma residência localizada em área rural. Quando os agentes chegaram ao local, o fogo já havia sido controlado.
Corpo foi encontrado dentro de rancho destruído
Nos fundos do terreno, os policiais localizaram um rancho completamente destruído pelas chamas. Dentro da estrutura, foi encontrado um corpo carbonizado, cuja identidade ainda não pôde ser confirmada devido ao estado em que foi encontrado.
A perícia técnica foi acionada, e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames necroscópicos e de identificação.
Família aponta possível identidade
Segundo relato de uma mulher de 53 anos, moradora da propriedade, a vítima pode ser seu irmão, identificado como Luiz Francisco Martimiano, que vivia no rancho atingido pelo incêndio.
De acordo com a testemunha, o homem enfrentava problemas com alcoolismo e, em outras ocasiões, já teria ameaçado atear fogo no imóvel. No dia do ocorrido, ele estaria em estado de embriaguez.
Investigação segue aberta
Apesar do relato, a Polícia Civil reforça que a identidade da vítima ainda não foi oficialmente confirmada. O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver.
A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do incêndio e confirmar a identidade da vítima.