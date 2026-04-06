Um incêndio em imóvel com adega em Aparecida terminou com a suspeita de que um homem teria provocado o fogo no local de uso misto. O fogo causou a destruição da parte frontal da construção, interdição temporária e investigação aberta pela Polícia Civil.

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O homem foi apontado por populares como possível morador do imóvel, localizado na rua Castelo Branco, na Vila Mariana A ocorrência foi registrada na tarde de domingo (5).