A Secretaria de Educação de Caraguatatuba informou, com profundo pesar, o falecimento da terapeuta ocupacional Milene Camila dos Santos, ocorrido no dia 3 de abril de 2026, em Jacareí.

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Profissional do setor de Educação Inclusiva, Milene era reconhecida pela dedicação, sensibilidade e acolhimento no exercício de sua função. Ao longo de sua trajetória, contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento e o cuidado de alunos, deixando uma marca de afeto e compromisso entre colegas de trabalho, estudantes e familiares. Milene também ajudava hospitais e pacientes como 'Doutora da Alegria'.