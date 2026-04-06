A Polícia Civil identificou como Luis Thiago Conceição Arnaldo, 28 anos, o homem que morreu após se afogar em São José dos Campos. O corpo foi localizado na última sexta-feira (3), na Estrada Pedro Moacir de Almeida, na região norte do município, próximo à rua Dourados.
O corpo de Luis Thiago foi velado e sepultado no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, no sábado (4).
De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas, via Copom, e prestaram apoio à ocorrência, enquanto o Corpo de Bombeiros já realizava as buscas no local.
Segundo o registro policial, uma testemunha informou que havia alertado a vítima, anteriormente, sobre os riscos da área. Ainda assim, o homem entrou na água, submergiu e não foi mais visto.
Após o desaparecimento, o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas, que se estenderam desde a última quarta-feira (1º). O corpo foi encontrado cerca de um quilômetro distante do ponto onde a vítima havia entrado na água.
As circunstâncias do caso serão apuradas pelas autoridades competentes.