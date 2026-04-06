Um jovem de 21 anos foi morto a tiros em uma praça da cidade de Roseira, na noite do sábado (4). O crime ocorreu em via pública, nas proximidades da Praça Nossa Senhora da Piedade.

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Valdir Maciel Vilela Filho foi surpreendido por um atirador que, segundo relatos colhidos pela polícia, o aguardava perto de um caminhão e abriu fogo logo após a vítima sair de uma adega. O autor fugiu em seguida e o caso passou a ser investigado como homicídio qualificado.