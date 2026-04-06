Um jovem de 21 anos foi morto a tiros em uma praça da cidade de Roseira, na noite do sábado (4). O crime ocorreu em via pública, nas proximidades da Praça Nossa Senhora da Piedade.
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Valdir Maciel Vilela Filho foi surpreendido por um atirador que, segundo relatos colhidos pela polícia, o aguardava perto de um caminhão e abriu fogo logo após a vítima sair de uma adega. O autor fugiu em seguida e o caso passou a ser investigado como homicídio qualificado.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), às 22h33, para atendimento de uma ocorrência com disparos de arma de fogo na região de Roseira Velha.
Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima caída ao solo, próxima a um caminhão, já sem possibilidade de socorro imediato. Nas imediações, a perícia recolheu cinco projéteis, uma munição e dez cápsulas calibre .380.
Adega
Populares disseram aos policiais que o homem estava antes em uma adega, na lateral da praça. Em determinado momento, ele deixou o estabelecimento e caminhou até próximo de um muro. Foi nesse trecho que, segundo os relatos iniciais, um suspeito se aproximou em um Fiat Uno branco e efetuou os disparos.
O boletim ainda descreve uma dinâmica mais violenta do ataque. De acordo com informações repassadas por populares não identificados, o atirador teria estacionado próximo a uma padaria e aguardado a aproximação da vítima junto a um caminhão parado. O primeiro tiro, segundo essa versão inicial, teria atingido a região das costas. Depois disso, o autor fez novos disparos na cabeça e no tronco.
O local foi isolado para o trabalho da Polícia Científica. O perito e o fotógrafo acionados para a ocorrência fizeram os procedimentos de praxe e, com a vítima, encontraram um revólver calibre 22, marca Rossi, com sete munições intactas.
A arma foi recolhida pela perícia. No exame perinecroscópico, houve constatação de diversos disparos na região da cabeça e do tronco, além de indício de tiro próximo ou encostado nas costas.
Câmeras
Outro ponto registrado no boletim é que testemunhas informaram três endereços com possíveis câmeras de segurança que podem ter flagrado a ação. Esse material pode ser importante para a identificação do carro usado na fuga e para a reconstrução dos minutos que antecederam o crime.
O registro também menciona que a vítima tinha histórico de indiciamento como autora em um homicídio narrado em ocorrência de 2023. A informação aparece no boletim como dado de contexto policial, sem ligação causal confirmada, até este momento, com o crime agora investigado.
Até o fechamento do boletim, não havia suspeito identificado nem placa confirmada do veículo usado na fuga. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio qualificado por recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, hipótese sustentada pela narrativa inicial de emboscada e pelo ataque repentino em via pública.