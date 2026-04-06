Dois homens foram presos em flagrante após furto à concessionária Embracon, na Vila Adyana, em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (6). Os envolvidos confessaram e os itens subtraídos foram devolvidos.

Ocorrência

A Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) às 2h43min, após o arrombamento da porta da empresa, localizada na avenida Doutor Adhemar de Barros. Com o auxílio de imagens do sistema CSI (Centro de Segurança e Inteligência), os agentes localizaram os suspeitos nas imediações: B.F.R.M., de 19 anos, e L.R.d.S.F., de 38 anos.