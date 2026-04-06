Dois homens foram presos em flagrante após furto à concessionária Embracon, na Vila Adyana, em São José dos Campos.
A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (6). Os envolvidos confessaram e os itens subtraídos foram devolvidos.
Ocorrência
A Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) às 2h43min, após o arrombamento da porta da empresa, localizada na avenida Doutor Adhemar de Barros. Com o auxílio de imagens do sistema CSI (Centro de Segurança e Inteligência), os agentes localizaram os suspeitos nas imediações: B.F.R.M., de 19 anos, e L.R.d.S.F., de 38 anos.
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Segundo a apuração, L.R.d.S.F., descrito como furtador contumaz, utilizou da força para arrombar a porta e viabilizar a entrada da dupla. B.F.R.M., exercendo seu papel de executor, ingressou no estabelecimento e subtraiu os objetos.
Recorrência
A representante da loja reconheceu os aparelhos apreendidos, um Motorola azul e um Oukitel preto com a tela danificada, avaliados em R$ 3.000, como sendo um da empresa e outro de um funcionário.
Ela afirmou que o local tem sido alvo constante de furtos, com três ocorrências nos últimos 15 dias. Pelas características do arrombamento e pelo reconhecimento de um vizinho, acredita-se que se trata dos mesmos autores dos crimes anteriores.
Além disso, mensagens no celular da empresa indicavam que B.F.R.M. já negociava a venda de aparelhos e outros bens, como uma TV do local que sequer havia sido subtraída ainda.
Prisão
Durante a abordagem e condução, foi necessário o uso de algemas apenas para a contenção de B.F.R.M., devido ao receio de fuga e para preservar a integridade física do preso e dos policiais.
Ambos confessaram o crime e possuem ficha criminal e antecedentes por furto. Foram presos por crime de furto qualificado e permanecem à disposição da Justiça.