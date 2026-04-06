Uma idosa de 76 anos morreu em Caçapava, nesse domingo (5), após complicações de um atropelamento. Maria do Carmo Derrico estava internada há mais de mês após ter sido atingida por um veículo nas proximidades da Fusam. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O condutor e o veículo não foram identificados até o momento.
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Segundo o boletim, o atropelamento ocorreu em 24 de fevereiro. Maria do Carmo foi socorrida por terceiros e levada ao hospital, onde permaneceu internada por causa de uma fratura de tíbia e de outras complicações ligadas ao trauma.
A morte foi comunicada à Polícia Civil nesse domingo, o que levou ao novo registro formal da ocorrência para viabilizar a apuração e a liberação do corpo.
Idosa comentou sobre o motorista
A sobrinha da vítima disse na delegacia que, quando ainda estava consciente, a idosa comentou com familiares que o motorista aparentava estar embriagado e que não prestou socorro.
Esse relato foi incluído no boletim, mas a polícia destaca que ainda não há identificação do veículo, do condutor nem testemunhas conhecidas que permitam fechar a dinâmica do atropelamento neste primeiro momento.
O registro informa que a ocorrência original aconteceu perto da Fusam, mas não trouxe detalhes sobre o ponto exato do impacto nem sobre a rota do veículo que atingiu a idosa.
Também não havia, até o fechamento do boletim, imagens conhecidas ou testemunhas identificadas. Por isso, a autoridade policial deixou claro que a investigação ainda depende de oitivas, busca de câmeras e juntada de laudos periciais.
Imagens de câmeras
A guia de encaminhamento do hospital foi anexada ao procedimento, e a polícia expediu requisição para exame necroscópico no Instituto Médico Legal. Esse exame deve ajudar a consolidar a relação entre o atropelamento e a morte, algo essencial para a continuidade da apuração criminal.
Imagens de câmeras de segurança no local podem ajudar a esclarecer o ocorrido. Na Avenida, bem em frente à Fusam existe uma câmara de monitoramento do COI (Centro de Operações Integradas).