Uma idosa de 76 anos morreu em Caçapava, nesse domingo (5), após complicações de um atropelamento. Maria do Carmo Derrico estava internada há mais de mês após ter sido atingida por um veículo nas proximidades da Fusam. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O condutor e o veículo não foram identificados até o momento.

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Segundo o boletim, o atropelamento ocorreu em 24 de fevereiro. Maria do Carmo foi socorrida por terceiros e levada ao hospital, onde permaneceu internada por causa de uma fratura de tíbia e de outras complicações ligadas ao trauma.