O Corpo de Bombeiros de São Sebastião foi acionado para uma ocorrência de incêndio envolvendo um veículo em via pública, no bairro Vila Camburi.

O incidente ocorreu na noite de domingo (5), às 19h15. No local, a equipe localizou o automóvel abandonado, já completamente consumido pelas chamas, restando apenas um único foco ativo no motor.

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