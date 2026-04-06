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FOGO

Incêndio consome automóvel abandonado em via de São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Automóvel pegou fogo no bairro Vila Camburi
Automóvel pegou fogo no bairro Vila Camburi

O Corpo de Bombeiros de São Sebastião foi acionado para uma ocorrência de incêndio envolvendo um veículo em via pública, no bairro Vila Camburi.

O incidente ocorreu na noite de domingo (5), às 19h15. No local, a equipe localizou o automóvel abandonado, já completamente consumido pelas chamas, restando apenas um único foco ativo no motor.

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O fogo foi extinto e foi realizado o rescaldo para evitar reignição. Não houve feridos.

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