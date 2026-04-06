Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira terão predomínio de tempo aberto, calor e chance de pancadas localizadas nos próximos dias, segundo avaliação do pesquisador e meteorologista do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Isso ocorre porque a atmosfera segue quente e úmida, com mudança mais relevante a partir de quarta-feira por causa da aproximação de uma frente fria.