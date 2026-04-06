Durante o feriado prolongado de Páscoa, as equipes do GBMAR (Grupamento de Bombeiros Marítimos) registraram 89 salvamentos no litoral paulista, 32 deles no litoral norte.

Ao todo, 59 ocorrências de afogamento em todo o estado resultaram em dois óbitos, ambos em Ubatuba.

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Ocorrências no Litoral Norte