Durante o feriado prolongado de Páscoa, as equipes do GBMAR (Grupamento de Bombeiros Marítimos) registraram 89 salvamentos no litoral paulista, 32 deles no litoral norte.
Ao todo, 59 ocorrências de afogamento em todo o estado resultaram em dois óbitos, ambos em Ubatuba.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ocorrências no Litoral Norte
Em São Sebastião, o GBMar realizou o maior número de salvamentos da região, com 19 vítimas retiradas do mar em 12 ocorrências. Em Ubatuba, foram registradas nove ocorrências com 11 vítimas salvas e dois óbitos. Já em Ilhabela, duas ocorrências resultaram em duas pessoas salvas.
A atuação nessas três cidades do Litoral Norte representou quase 40% de todos os atendimentos por afogamento do estado, sendo o Guarujá a localidade com maior número de casos: foram 19 situações de afogamento com 32 pessoas salvas.
Prevenção
O trabalho preventivo foi intenso na costa de São Paulo.
As equipes trabalharam em 23.356 ações de orientação para evitar que os números de acidentes fossem maiores.