06 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANOBRAS PERIGOSAS

Vale: 'Rolezinho' de 50 motos acaba em perseguição e apreensão

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Motocicleta apreendida com placa alterada com fita adesiva
Motocicleta apreendida com placa alterada com fita adesiva

A Polícia Militar interrompeu um "rolêzinho" com cerca de 50 motocicletas na madrugada de sábado (4), no bairro Santa Rita, em Guaratinguetá.

A ação, realizada por policiais do 23º BPM-I, resultou em perseguição até a cidade vizinha de Aparecida, na elaboração de 10 autos de infração de trânsito e na apreensão de um veículo com placa adulterada.

Perseguição

Ao perceberem a presença policial, os condutores empreenderam fuga em diversas direções. Durante a dispersão, a equipe visualizou uma motocicleta ocupada por um casal e com a placa adulterada por fita adesiva.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O condutor desobedeu à ordem de parada, iniciando um acompanhamento tático que se estendeu até o município vizinho de Aparecida, onde o homem foi finalmente abordado e autuado por dirigir sem possuir CNH e por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, enquanto a passageira foi autuada por permitir a condução a pessoa não habilitada.

A motocicleta foi apreendida e ambos os envolvidos foram liberados após a assinatura de um termo de compromisso de comparecimento em juízo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários