A Polícia Militar interrompeu um "rolêzinho" com cerca de 50 motocicletas na madrugada de sábado (4), no bairro Santa Rita, em Guaratinguetá.
A ação, realizada por policiais do 23º BPM-I, resultou em perseguição até a cidade vizinha de Aparecida, na elaboração de 10 autos de infração de trânsito e na apreensão de um veículo com placa adulterada.
Perseguição
Ao perceberem a presença policial, os condutores empreenderam fuga em diversas direções. Durante a dispersão, a equipe visualizou uma motocicleta ocupada por um casal e com a placa adulterada por fita adesiva.
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O condutor desobedeu à ordem de parada, iniciando um acompanhamento tático que se estendeu até o município vizinho de Aparecida, onde o homem foi finalmente abordado e autuado por dirigir sem possuir CNH e por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, enquanto a passageira foi autuada por permitir a condução a pessoa não habilitada.
A motocicleta foi apreendida e ambos os envolvidos foram liberados após a assinatura de um termo de compromisso de comparecimento em juízo.