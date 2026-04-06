A Polícia Militar interrompeu um "rolêzinho" com cerca de 50 motocicletas na madrugada de sábado (4), no bairro Santa Rita, em Guaratinguetá.

A ação, realizada por policiais do 23º BPM-I, resultou em perseguição até a cidade vizinha de Aparecida, na elaboração de 10 autos de infração de trânsito e na apreensão de um veículo com placa adulterada.

Perseguição

Ao perceberem a presença policial, os condutores empreenderam fuga em diversas direções. Durante a dispersão, a equipe visualizou uma motocicleta ocupada por um casal e com a placa adulterada por fita adesiva.