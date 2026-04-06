06 de abril de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Procurado por estupro é preso por tráfico em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
PM constatou mandado de prisão em aberto para o abordado
PM constatou mandado de prisão em aberto para o abordado

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas em Cruzeiro, sendo um deles procurado por estupro. A ocorrência foi registrada na tarde de sábado (4) e resultou na apreensão de drogas.

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um veículo com dois ocupantes e, em consulta aos sistemas, constataram um mandado de prisão pelo crime de estupro em desfavor de um deles.

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Em busca veicular, foram localizados 14 eppendorfs de cocaína, totalizando 12,01 gramas. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à Seccional de Polícia de Cruzeiro, onde permaneceram à disposição da Justiça.

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