Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas em Cruzeiro, sendo um deles procurado por estupro. A ocorrência foi registrada na tarde de sábado (4) e resultou na apreensão de drogas.

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um veículo com dois ocupantes e, em consulta aos sistemas, constataram um mandado de prisão pelo crime de estupro em desfavor de um deles.

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