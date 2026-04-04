A morte do locutor Wander Guedes, profissional conhecido por sua atuação na Rádio Metropolitana de Taubaté, causou forte comoção entre ouvintes, colegas de imprensa e moradores da região na noite desta sexta-feira (3).
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 19h20 para atender a uma ocorrência em uma residência em Caçapava.
Familiares prestaram os primeiros socorros antes da chegada do atendimento médico. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) encaminhou a vítima ao pronto-socorro da Fusam, onde o óbito foi constatado.
A Polícia Civil registrou o caso como ocorrência não criminal.
De acordo com o registro oficial, a vítima foi identificada como Wander Garcia Guedes, de 51 anos. O caso foi formalizado na Delegacia de Polícia de Caçapava e encaminhado para apreciação da autoridade policial.
Trajetória no rádio e repercussão
Wander Guedes atuava como locutor na Rádio Metropolitana de Taubaté, onde apresentava o programa “Horário Nobre”, exibido de segunda a sexta-feira, das 17h às 20h. Ao longo da carreira, construiu uma relação próxima com os ouvintes, tornando-se uma voz conhecida e respeitada na comunicação regional.
A notícia da morte gerou manifestações de pesar nas redes sociais, com mensagens de ouvintes, amigos e colegas de profissão que destacaram o carisma e a presença marcante do radialista.
Velório e sepultamento
Até o momento, a família não divulgou informações sobre os horários e o local do velório e sepultamento.