A morte do locutor Wander Guedes, profissional conhecido por sua atuação na Rádio Metropolitana de Taubaté, causou forte comoção entre ouvintes, colegas de imprensa e moradores da região na noite desta sexta-feira (3).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 19h20 para atender a uma ocorrência em uma residência em Caçapava.

Familiares prestaram os primeiros socorros antes da chegada do atendimento médico. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) encaminhou a vítima ao pronto-socorro da Fusam, onde o óbito foi constatado.

