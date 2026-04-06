06 de abril de 2026
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PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem com revólver na cintura ameaça pessoas em bar da região

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo, após ameaçar pessoas em um bar na Vila Canevari, em Cruzeiro.

A prisão ocorreu na tarde de sábado (4), quando policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para intervir na ocorrência em andamento.

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No bar, o suspeito foi encontrado com um revólver calibre .38 na cintura com uma munição intacta.

Ele foi conduzido à Seccional de Polícia de Cruzeiro, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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