Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo, após ameaçar pessoas em um bar na Vila Canevari, em Cruzeiro.

A prisão ocorreu na tarde de sábado (4), quando policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para intervir na ocorrência em andamento.

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