Um homem procurado pela Justiça do Estado de Minas Gerais foi preso no bairro Canto do Mar, em São Sebastião, sob acusação de furtar bicicletas na região.
A prisão ocorreu no domingo (5), quando policiais militares, com informações sobre as características do autor do furto, abordaram o suspeito.
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Apesar de nada ilícito ter sido encontrado com o suspeito, a consulta ao sistema revelou um mandado de prisão por furto expedido pela Justiça de Minas Gerais.
Ele foi conduzido à delegacia e permanece preso, à disposição da Justiça