Um homem procurado pela Justiça do Estado de Minas Gerais foi preso no bairro Canto do Mar, em São Sebastião, sob acusação de furtar bicicletas na região.

A prisão ocorreu no domingo (5), quando policiais militares, com informações sobre as características do autor do furto, abordaram o suspeito.

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