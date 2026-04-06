08 de abril de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Procurado em MG furta bikes em São Sebastião e acaba preso

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem procurado pela Justiça do Estado de Minas Gerais foi preso no bairro Canto do Mar, em São Sebastião, sob acusação de furtar bicicletas na região.

A prisão ocorreu no domingo (5), quando policiais militares, com informações sobre as características do autor do furto, abordaram o suspeito.

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Apesar de nada ilícito ter sido encontrado com o suspeito, a consulta ao sistema revelou um mandado de prisão por furto expedido pela Justiça de Minas Gerais.

Ele foi conduzido à delegacia e permanece preso, à disposição da Justiça

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