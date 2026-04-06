A música brasileira perdeu, neste domingo de Páscoa (5), o músico Arnaldo José Lima Santos. Alvin L., como era conhecido, morreu aos 67 anos, vítima de um ataque cardíaco em sua casa no Rio de Janeiro.

Nascido em Salvador, Alvin iniciou sua carreira nos palcos, mas consolidou-se como compositor, nos bastidores do sucesso de diversos ícones da MPB e do rock nacional.

Desenvolveu grande parte de sua trajetória no Rio de Janeiro, onde lançou um disco solo em 1997 e estreou na literatura em 2020 com o livro de suspense "O Veneno dos Pequenos Detalhes".

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