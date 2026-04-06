A música brasileira perdeu, neste domingo de Páscoa (5), o músico Arnaldo José Lima Santos. Alvin L., como era conhecido, morreu aos 67 anos, vítima de um ataque cardíaco em sua casa no Rio de Janeiro.
Nascido em Salvador, Alvin iniciou sua carreira nos palcos, mas consolidou-se como compositor, nos bastidores do sucesso de diversos ícones da MPB e do rock nacional.
Desenvolveu grande parte de sua trajetória no Rio de Janeiro, onde lançou um disco solo em 1997 e estreou na literatura em 2020 com o livro de suspense "O Veneno dos Pequenos Detalhes".
Sucessos
Embora tenha integrado bandas como Vândalos, Rapazes de Vida Fácil, Sex Beatles e o grupo Brasil Palace, foi como compositor que Alvin deixou sua marca definitiva.
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Com um catálogo que ultrapassa 200 canções, ele foi o autor de sucessos que marcaram gerações, incluindo clássicos do Capital Inicial como "Natasha", "Mickey Mouse em Moscou", "Todos os Lados" e "Tudo que Vai".
Ele também assinou "Eu Não Sei Dançar", hit dos anos 90 na voz de Marina Lima, além de composições gravadas por Ana Carolina, Sandy & Jr., Leila Pinheiro e Milton Nascimento.
Comoção
Nas redes sociais, a notícia de seu falecimento gerou grande comoção entre amigos e artistas, que o exaltaram como um grande letrista e ser humano excepcional.
O velório e a cerimônia de cremação estão marcados para esta segunda-feira (6), no Cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, com início ao meio-dia.