Um homem de 47 anos sofreu uma queda de aproximadamente 4 metros em uma ponte na Vila Panorâmica, bairro Itaquanduba, em Ilhabela.
O acidente aconteceu no domingo (5), por volta das 19h, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros em um resgate em local de difícil acesso.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo relatos, a vítima, residente da região, caiu da ponte ao retornar para casa. Apesar da dificuldade e da altura, sofreu apenas ferimentos leves, sendo encaminhada ao hospital local para atendimento médico.