06 de abril de 2026
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MORTE

Adeus, Wander: Locutor da Metropolitana no Vale morre e comove

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Wander Guedes
Wander Guedes

A Rádio Metropolitana informou, com profundo pesar, a morte do comunicador Wander Guedes, ocorrido nesta sexta-feira (3). Profissional reconhecido e querido pelo público, ele fez parte da história da emissora por mais de 21 anos.

Durante sua trajetória, Wander se destacou pela paixão pelo rádio e pela conexão com os ouvintes. Foi presença marcante em ações externas, como blitz promocionais, e comandou programas de grande audiência, como o “Horário Nobre”, tornando-se uma referência no meio.

Além da carreira consolidada, Wander era lembrado pelo carisma e pela forma única de se comunicar. Nos bastidores e diante dos microfones, conquistou colegas e ouvintes com seu jeito leve e acolhedor. Entre as marcas registradas, ficou o bordão carinhoso com que se despedia do público: “um beijuuuuuuuu”.

Rafialista deixa esposa e filhos

Wander Guedes deixa a esposa, Lilian, os filhos Emily e Éverton, além de familiares, amigos e admiradores que acompanharam sua trajetória ao longo dos anos.

Nas redes sociais, colegas de profissão e ouvintes manifestaram pesar e homenagens.

A comunicadora Tathy Marinho destacou a parceria profissional e o aprendizado ao longo dos anos, lembrando a dedicação de Wander e sua paixão pelo rádio. Já a ouvinte Shaira Sabbrina ressaltou o bom coração, a alegria e o esforço do comunicador, reforçando que ele fará falta no cotidiano de muitos.

Nota da Metropolitana 

Em nota oficial, a Rádio Metropolitana se solidarizou com familiares, amigos e ouvintes, e informou que será o canal responsável pela divulgação de informações sobre velório e demais esclarecimentos. A emissora também pediu que sejam evitadas informações não verificadas, em respeito ao momento de luto.

Novas informações devem ser divulgadas em breve, com autorização da família.

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