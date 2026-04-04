A Rádio Metropolitana informou, com profundo pesar, a morte do comunicador Wander Guedes, ocorrido nesta sexta-feira (3). Profissional reconhecido e querido pelo público, ele fez parte da história da emissora por mais de 21 anos.

Durante sua trajetória, Wander se destacou pela paixão pelo rádio e pela conexão com os ouvintes. Foi presença marcante em ações externas, como blitz promocionais, e comandou programas de grande audiência, como o “Horário Nobre”, tornando-se uma referência no meio.

Além da carreira consolidada, Wander era lembrado pelo carisma e pela forma única de se comunicar. Nos bastidores e diante dos microfones, conquistou colegas e ouvintes com seu jeito leve e acolhedor. Entre as marcas registradas, ficou o bordão carinhoso com que se despedia do público: “um beijuuuuuuuu”.

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