A Rádio Metropolitana informou, com profundo pesar, a morte do comunicador Wander Guedes, ocorrido nesta sexta-feira (3). Profissional reconhecido e querido pelo público, ele fez parte da história da emissora por mais de 21 anos.
Durante sua trajetória, Wander se destacou pela paixão pelo rádio e pela conexão com os ouvintes. Foi presença marcante em ações externas, como blitz promocionais, e comandou programas de grande audiência, como o “Horário Nobre”, tornando-se uma referência no meio.
Além da carreira consolidada, Wander era lembrado pelo carisma e pela forma única de se comunicar. Nos bastidores e diante dos microfones, conquistou colegas e ouvintes com seu jeito leve e acolhedor. Entre as marcas registradas, ficou o bordão carinhoso com que se despedia do público: “um beijuuuuuuuu”.
Rafialista deixa esposa e filhos
Wander Guedes deixa a esposa, Lilian, os filhos Emily e Éverton, além de familiares, amigos e admiradores que acompanharam sua trajetória ao longo dos anos.
Nas redes sociais, colegas de profissão e ouvintes manifestaram pesar e homenagens.
A comunicadora Tathy Marinho destacou a parceria profissional e o aprendizado ao longo dos anos, lembrando a dedicação de Wander e sua paixão pelo rádio. Já a ouvinte Shaira Sabbrina ressaltou o bom coração, a alegria e o esforço do comunicador, reforçando que ele fará falta no cotidiano de muitos.
Nota da Metropolitana
Em nota oficial, a Rádio Metropolitana se solidarizou com familiares, amigos e ouvintes, e informou que será o canal responsável pela divulgação de informações sobre velório e demais esclarecimentos. A emissora também pediu que sejam evitadas informações não verificadas, em respeito ao momento de luto.
Novas informações devem ser divulgadas em breve, com autorização da família.