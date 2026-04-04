O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou cinco vítimas. O motorista do veículo, um jovem de 23 anos, estava preso nas ferragens e precisou ser resgatado pelas equipes.

Cinco jovens ficaram feridos em um grave acidente de trânsito registrado por volta da 1h30 da madrugada deste sábado (4) na Rua Valparaíso, no bairro Jardim América, em São José dos Campos.

Ele apresentava suspeita de lesão raquimedular e foi encaminhado pela Unidade de Resgate ao Pronto-Socorro da Vila Industrial.

As demais vítimas (um rapaz de 18 anos, duas jovens de 19 anos e uma adolescente de 17 anos) receberam atendimento inicial no local. Todas estavam conscientes e orientadas, com ferimentos leves, sendo posteriormente levadas por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Pronto-Socorro Municipal da Vila Industrial.

Após o resgate e atendimento das vítimas, a ocorrência foi deixada sob responsabilidade do policiamento, que adotou as medidas cabíveis no local.