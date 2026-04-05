O retorno do feriado de Páscoa causou longos congestionamentos nas principais rodovias do Vale do Paraíba neste domingo (5), afetando motoristas e passageiros ao longo de diversos trechos da região.
A situação mais crítica foi registrada na Via Dutra, onde o tráfego intenso gerou lentidão entre Aparecida e o pedágio de Moreira César, em Pindamonhangaba. O congestionamento também se repetiu entre Pindamonhangaba e Taubaté e seguiu pelo trecho de Jacareí até a ligação com a rodovia Dom Pedro 1º.
O fluxo elevado formou um corredor contínuo de lentidão, impactando tanto quem retornava para São Paulo quanto os deslocamentos internos no Vale. Por volta das 22h05, havia 16 quilômetros de congestionamento entre Roseira (km 83) e Pindamonhangaba (km 99).
As rodovias de serra também registraram tráfego intenso. Na Oswaldo Cruz, houve lentidão no trecho de serra no sentido Taubaté. Já na Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Campos do Jordão a Taubaté, o trânsito ficou carregado durante a tarde e o início da noite, impulsionado pelo grande volume de carros, motos e ônibus de excursão.
Na travessia de balsa entre Ilhabela e São Sebastião, o tempo de espera ultrapassou três horas no pico do movimento, no fim da tarde. Às 22h, a fila ainda era significativa, com cerca de uma hora de espera no sentido ilha-continente, mantendo o cenário de dificuldades para quem deixou a ilha no fim do feriado prolongado.