O retorno do feriado de Páscoa causou longos congestionamentos nas principais rodovias do Vale do Paraíba neste domingo (5), afetando motoristas e passageiros ao longo de diversos trechos da região.

A situação mais crítica foi registrada na Via Dutra, onde o tráfego intenso gerou lentidão entre Aparecida e o pedágio de Moreira César, em Pindamonhangaba. O congestionamento também se repetiu entre Pindamonhangaba e Taubaté e seguiu pelo trecho de Jacareí até a ligação com a rodovia Dom Pedro 1º.

O fluxo elevado formou um corredor contínuo de lentidão, impactando tanto quem retornava para São Paulo quanto os deslocamentos internos no Vale. Por volta das 22h05, havia 16 quilômetros de congestionamento entre Roseira (km 83) e Pindamonhangaba (km 99).