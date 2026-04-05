A volta do feriado de Páscoa provoca trânsito intenso e quilômetros de congestionamento nas principais rodovias do Vale do Paraíba na tarde deste domingo (5). Motoristas enfrentam lentidão em diversos trechos, especialmente na Via Dutra, que concentra os pontos mais críticos.

De acordo com as informações de tráfego, há retenções entre Aparecida e o pedágio de Moreira César, em Pindamonhangaba, além de lentidão no trecho entre Pindamonhangaba e Taubaté. O trânsito também segue carregado em todo o retão de Jacareí até a entrada da Rodovia Dom Pedro 1º.

Na Rodovia Carvalho Pinto, o fluxo é intenso entre o pedágio de São José dos Campos e o acesso à Dom Pedro I, em Jacareí. Já na Rodovia Oswaldo Cruz, o congestionamento se concentra no trecho de serra, no sentido Taubaté.